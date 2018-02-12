台股雞年封關 市值增3.36兆元 每位股民賺進107.5萬元

台股今 (12) 日雞年封關，根據證交所統計，台股雞年一共上漲 973 點，漲幅 10.3%，市值一整年增加了 3.36 兆元，有效交易人數 312.48 萬人計算，平均每位股民資產增加了 107.5 萬元。

台股雞年從 9447.95 點開盤，隨後受熱錢以及全球景氣復甦等利多帶動，一路向上走揚，最高一度衝到 11270 點，創近 28 年新高，不過隨後在美國聯準會主席葉倫下台後，市場對通膨疑慮再起，美股迅速回跌修正，台股也從 11270 點回檔，一度跌到 10189 點，回測年線支撐。

在雞年即將封關前幾周交易日，台股迅速收斂漲幅回跌，也因此統計整個雞年，台股上漲了 973.14 點，漲幅 10.3%，若指數維持高檔，可預期漲點至少千點以上，市值與投資人資產增加的幅度將更多。

台股今日收盤收在 10421 點，封關日市值 31.25 兆元，較去年猴年封關時的 27.89 兆元，增加了 3.36 兆元，以證交所統計的去年有效交易戶數 312.48 萬人計算，台股每位股民雞年賺進了約 107.5 萬元。

另外，根據證交所統計，台股自 1998 年至 2017 年近 20 個農曆年春節後開盤日，其中有 14 年上漲、6 年下跌，其間以 1999 年 2 月 20 日指數收在 6072 點，上漲 274.33 點，漲幅 4.73% 最大；而以 2003 年 2 月 6 日指數收在 4833.58 點，下跌 181.58 點，跌幅 3.62% 最大。