電信爭搶過年財 推出限量金色i6助攻

蘋果去年推出 iPhone8/8Plus 及 iPhoneX 之後，意外帶動前幾代的 iPhone 系列手機熱賣，電信商爭搶過年財，今年全新製造的限量金色版 iPhone 6 32G，雖是 3 年前推出的機型，仍是電信業者衝刺業績的利器，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 都祭出優惠的資費搭配，搶攻想換蘋果新機的小資族，或是為長輩換機的需求。

遠傳今 (12) 日指出，即日起開賣限量金色版 iPhone 6 32G，搭配遠傳 4.5G 超極速 999 上網吃到飽專案，綁約 30 個月，手機 3900 元，攜碼及續約用戶再享 1500 元限時折價優惠，等於金色版 iPhone 6 32G 只要 2400 元；搭配 1399 專案，新機 0 元。

中華電指出，鎖定想換蘋果新機的小資族，或想為家中長輩換智慧型手機的客層，全台 540 家中華電門市陸續開賣金色 iPhone 6 32G，搭配中華電 999 精選購機方案，月付 999 元，租期 30 個月，手機 3900 元，合約期間 4G 手機上網吃到飽。

中華電說，搭配指定大 4G 方案資費，手機 0 元，今年 2 月 28 日前還可參加中華電限定果粉提供 iPhone 開賣第十年「不同凡想之旅」一連串專屬抽獎活動。

中華電表示，iPhone 指定機型限時優惠再延長，至 2 月 28 日止，購買 iPhone 7 256GB、iPhone 7 Plus 256GB 搭配大 4G 購機方案 (24/30 個月) 999 元以上資費，購機再限時折價 1500 元，加上老客戶或行動 VIP 客戶再享購機價最高現折 5000 元，現在申辦 iPhone 7 256GB、iPhone 7 Plus 256GB 最高現省 6500 元。

中華電去年全年營收 2275.5 億元，年減 1.1%；營業淨利 467.3 億元，年減 2.9%，營業淨利率 20.5%；歸屬母公司業主純益 388.6 億元，年減 3%；每股純益 5.01 元；今年財測營收預估年增 1.7-2.4%，純益估達 373-403 億元，EPS 介於 4.8-5.2 元。

遠傳去年全年合併總營收 920.7 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 281.68 億元與 108.57 億元，EPS 為 3.33 元。