遺產稅死亡後6個月內申報 民眾最容易漏報這8項財產

財政部今 (12) 日表示，依遺產及贈與稅法相關規定，被繼承人死亡時若遺有財產，不論有無應納稅額，納稅義務人都應於被繼承人死亡次日起 6 個月內，填具遺產稅申報書向國稅局據實申報，其中國稅局也發現，被繼承人所遺之汽機車等 8 項財產最容易被漏報。

財政部南區國稅局表示，為避免納稅義務人不懂稅法規定而遭受處罰，彙整常見申報遺產稅時卻漏未申報的財產，包括第一、死亡前 2 年內贈與配偶之財產

；第二、被繼承人銀行保管箱內物品價值；第三、被繼承人重病期間領取之現金；第四、被繼承人生前所投資公司之股東往來債權。

第五則是被繼承人死亡日止之應收利息、股利及農漁津貼等債權；第六、以被繼承人本人為要保人、他人為被保險人之保單價值；第七、被繼承人生前買入但死亡時，尚未辦妥所有權移轉登記之不動產；第八、被繼承人所遺之汽機車等。

此外，財政部南區國稅局日前也接獲民眾詢問，被繼承人名下僅遺有土地一筆及日常生活代步用國產汽車一部，遺產總價值在遺產稅免稅額 1200 萬元以下，要不要申報遺產稅？

對此，國稅局表示，被繼承人遺產總額雖未超過免稅額 1200 萬元，仍應備齊申報書及財產相關資料，向被繼承人死亡時之戶籍地國稅局辦理遺產稅申報。