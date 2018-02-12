花蓮強震後復原 台積電發動募款並邀請半導體產業參與災後計畫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日宣布，針對 2 月 6 日花蓮地震造成的傷害，台積電慈善基金會董事長張淑芬事發後第一時間親臨受創地區，並研擬出災後復原方向，其中包含兩大方向，一是發起公司同仁募款，二則是邀請國際半導體產業協會 (SEMI Taiwan) 會員企業，及台積電供應鏈企業一同參與復原計畫，資源將由慈善基金會統籌。

台積電表示，張淑芬張淑芬在事發後第一時間親臨受創地區，感同身受當地居民面對天災無情的驚懼擔憂，以過去協助莫拉克風災、高雄氣爆與八仙塵爆的第一線經驗，研擬出台積電對此次花蓮地震的災後復原協助方向，希望集結公司同仁與其他企業的力量，在政府救災工作之外，以企業最直接、有效率的方式，協助居民得以有安全的住所後，再進一步協助花蓮地區的觀光產業重建。

台積電指出，花蓮地震災後協助復原方案包括 1. 號召公司同仁發起募款，透過內部「i 公益平台」集結款項，邀集志工社夥伴提供人力協助；2. 邀請國際半導體產業協會 (SEMI Taiwan) 會員企業，及台積電產業鏈企業一同參與災後復原。

台積電表示，上述資源將由台積電慈善基金會統籌規劃，針對各個階段不同的需求，給予受創地區居民必要的協助。

台積電強調，本著善盡企業社會責任的初衷，在瞭解政府整個救災、重建的規劃藍圖後，挺身而出，做為政府的救災夥伴，共同與民眾重建家園。

張淑芬在勘察花蓮災區後有感而發表示，雖然家倒了，但只要人安在，未來仍有無限希望。如同在襁褓中熟睡的小嬰兒，雖然歷經可怕的一刻，然而，若能給予足夠的關懷與愛，相信必能堅強平安長大，未來仍有無限的可能，花蓮，加油！