「別再幻想任何救助了！」這次全球央行似乎鐵了心

摘要：從紐約到東京，這一輪股市大回調似乎印證，央行政策的新紀元正漸行漸近。聯準會官員對大跌的態度均是「不影響經濟」，歐央行官員則明確警示，央行不是為滿足市場而存在的，投資者需要適應利率上升。

在上周的全球股市大回調中，央行似乎在哪裡都沒有現身。

從紐約到東京，央行政策的新紀元似乎正在到來。儘管利率上升是這次股市大回調中的重要催化劑，但同以往「一恐慌就放水」的寬鬆時代不同，央行並未出面安撫市場情緒。

各大央行官員的講話中似乎也顯示，今天央行的第一考慮是經濟，而不是市場。經濟在好轉，利率是時候該上升了，而廉價資金的好日子也將自此一去不復返。

央行官員：經濟穩定比股市更重要

目前全球經濟的同步回升，很大程度上「歸功」於 2008 年金融海嘯爆發後，聯準會迅速提供的大量信貸資金，以及歐日等央行細水長流的現金注入。

但是當資產價格的盛宴來到高潮，經濟強勁，股市攀高，央行也準備開始逐漸消退這種興奮，收緊資金的水龍頭，提高利率來防止經濟過熱的負面反應。

聯準會官員對這一輪股市大跌的表態，就體現出他們更關心大跌對經濟的影響，而非市場動盪本身——而他們的共識似乎是，聯準會不必因此出手。

「我認為這基本上是一個市場事件，這類事件可以是健康的，」達拉斯 Fed 分行主席 Kaplan 在置評周一標普大跌時指，「我不認為這會對經濟產生影響。美國的 2018 年將是強勁的一年，我們正處於或接近充分就業，我仍然預計今年會有三次升息。」

紐約 Fed 分行主席 Dudley 也在上周五提到，近日的股市下跌不影響經濟展望，當前的下跌還不足以引起聯儲官員的擔憂。他還稱，若經濟前景改善，2018 年有可能升息四次。

費城 Fed 分行主席 Bullard 提到，鑒於市場已經上漲了許多，且多時未有顯著下跌，此次拋售顯得格外明顯。「上漲了 40% 的，比如標普科技板塊，會在某時遭遇拋售。」

歐央行官員的態度則更加硬朗。歐洲央行管委、奧地利央行行長 Ewald Nowotny，在周日的講話中對流動性做出了明確警示。

「最近股市下跌是正常化現象，是合理的預警信號，顯示股市不能始終維持上漲，」Ewald Nowotny 稱，「（下跌）背後，是市場預期央行將會更快升息，而這有是有一些充分的理由來支持的。美國正在擴張。不過，不得不說央行的任務不是滿足市場，而是要保證整體經濟的穩定。所以如果有必要，利率必須上升，市場也要適應這一點。」

對於歐洲央行的政策傾向，Nowotny 稱，歐元區的通膨仍有上行空間，因此歐洲央行依舊相對謹慎，但這種狀況不會恆久持續。

「在可預見的未來，歐洲央行將會有升息需要，正如美國正在進行的那樣。「

在過去一年的時間裡，歐元區已經成為全球最主要的快速增長的經濟體之一。不過，歐元區的通膨，如 Nowotny 所言還有上升空間，1 月核心 CPI 的年增率增速（初值）在 1%，意味著歐洲央行收緊的步伐仍將緩慢。

亞洲方面，日本央行行長黑田東彥拒絕對股市下跌過多置評，但日央行貨幣政策委員會委員鈴木人司提到，市場暴跌對貨幣政策的影響有限。鈴木人司的政策立場偏中性。

投資者需要習慣「央行救助」的撤場

最麻煩的狀況是，投資者未能意識到升息會逐漸成為主流，反而偏信調整已經結束，更為瘋狂地承擔更多風險來魯莽地進行投資活動。

正如華爾街見聞此前提到的，再多的 VIX 衍生品慘痛投資經歷，也未能有效教育所有人。已經有部分交易員開始重拾「做空波動性「交易。

美銀美林的衍生品團隊提到，美銀美林的資產壓力臨界信號 Critical Stress Signal（CSS），在 2 月 8 日已經觸發「Risk-off」（避險）。

有趣的是，過往幾年裡，CSS 一直是一個逆向指標。因為市場面臨的壓力越大，反而越有可能是央行介入市場的時間點。當央行開始恐慌，市場就不再恐慌。如下圖所示，陰影框中均為 CSS 壓力高企的區間，但標普在其後都出現了上升。

這甚至有可能解釋了上周五尾盤美股的反彈：儘管央行沒有介入，但基於央行介入的先例，這種預期已經足以讓市場自救。

問題只有，「先例」的維穩力度，已經越來越弱。

美銀美林提到，利率和信貸的不確定性，以及央行在這種市場壓力下的態度，依然是影響未來的關鍵因素。然而，如前所述，今天的央行們似乎鐵了心，不會再輕易「心軟」出手了。

「2016 年壓力信號最後一次釋放以來，利率和通膨預期已經上升，新任聯準會主席上位，而央行的態度也更加強硬，「央行利空」帶來了不確定性。」

『新聞來源／華爾街見聞』