美流感一週4000死 情況慘如2009年豬流感肆虐

美國疾病控制及預防中心 (CDC) 就當地爆發近 10 年來最嚴重季節性流感疫潮發表最新報告，形容嚴重程度與 2009 年豬流感疫情相若，因流感或相關病症死亡者一周逾 4000 人。CDC 坦言未知疫情是否已達高峰，呼籲國民盡快接種疫苗。《紐約時報》的科學記者砲轟，川普政府對防疫欠積極，早前疾控官員因醜聞辭職，亦令抗疫行動群龍無首。

CDC 署理總監舒哈特 (Anne Schuchat) 上周五 (9 日) 公布，這次流感季爆發的 H3N2 型流感已在全國各州廣泛傳播，暫時只有夏威夷及俄勒岡州倖免。疫潮由 2017 年 10 月爆發至今已有 63 名兒童證實因流感死亡，當中有接種流感疫苗者僅 20%。現時求醫者中約每 13 人便有 1 人有流感徵狀，已追平 2009 年新型豬流感 H1N1 爆發時的情况。因流感入院人數截至 1 月 27 日達 1.5 萬人，即約每 10 萬人有 51.4 人入院，為 2010 年開始追蹤記錄以來最高。

CDC 最新數據顯示，2018 年第 3 周美國有 40414 人死亡，其中因流感或肺炎死亡者達 4064 人，約佔整體死亡人數 10%，預料將繼續上升。

美國流感或相關病症死亡者一周逾 4000 人。 (圖：香港文匯報)

據 CDC 2016 年估計，美國近年因流感死亡的人數約為每年 1.2 萬至 5.6 萬，目前這波疫潮已踏入第 11 周，而以往疫潮約持續 11 至 20 周。舒哈特坦言，尚未知疫潮是否已達高峰或將惡化。她呼籲病人留家休養，避免病毒散播，另亦鼓勵國民接種流感疫苗，防患未然。舒哈特稱專家仍在調查這次流感疫潮嚴重的原因，但說：「這提醒我們流感可以很嚴重，不應掉以輕心。」

專家認為疫苗接種率偏低是成因之一。雖然 CDC 自 2010 年起推動全民接種，但現時全美各州流感疫苗接種率僅 30% 至 50% 左右，並持續出現下降趨勢。不少專家相信，這與疫苗成效受質疑有關。澳洲及加拿大早前公布初步數據，顯示對應當地 H3N2 型流感的疫苗有效率僅 10% 至 20%；至於美國的數據料在未來一周內公布。

雖然美國現有流感疫苗對應的病毒包括了正肆虐的 H3N2 型，但美國流行病學家貝朗吉亞 (Edward Belongia) 此前研究發現，H3N2 型流感爆發時疫苗的有效率僅 3 成，相較 H1N1 型爆發時有效率則有 67%。貝朗吉亞指出，H3N2 型流感變種速度遠較其他流感迅速，即使以雞蛋培植用於製作疫苗的病毒時亦可能令其變種，令專家難以設計有效疫苗，亦可能是其殺傷力較大的原因。

《紐約時報》的科學記者麥克尼爾 (Donald G. McNeil) 上周五 (9 日) 發表評論，質疑總統川普用人不當，要為流感疫情負責。

衛生與公眾服務部長普賴斯 (Tom Price) 去年 9 月被揭濫用公帑租用私人包機公幹而下台，CDC 總監菲茨杰拉德因擁有生物科技及衛生相關企業股份影響職務，後更因投資煙草企業遭質疑操守，今年 1 月辭職，影響主力防疫的 CDC。CDC 未作特別衛生警告，亦未見大力宣傳接種疫苗等防疫工作。

文章質疑川普本身反疫苗，在疫潮爆發後無所作為，相反在上任之初遇上豬流感疫潮的前總統歐巴馬則積極處理，包括要求國會撥款 15 億美元抗疫及公開接種。

流感肆虐的同時，一道曙光乍現。香港《文匯報》綜合外電報導，日本塩野義製藥宣佈，成功研發流感特效藥，只需 24 小時便能殺死流感病毒，療效較患者一般使用的特敏福快 3 倍，預料最快 3 月在日本推出。世界衛生組織 (WHO) 專家形容，新藥將改變醫學界治療流感的方式。