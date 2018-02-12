經濟學者：平昌冬奧的經濟及政治效益 都將繳出失敗的成績單

南韓為 2018 年冬季奧運主辦國，為了賽事準備，舉辦城市平昌豪砸 130 億美元，但因售票表現不佳，估計只能回收 25 億美元；經濟學者認為，平昌冬奧無論經濟或政治效益，都將繳出失敗的成績單。

美國史密斯學院 (Smith College) 經濟學教授 Andrew Zimbalist 接受《CNBC》採訪指出，唯一可為此大規模投資辨解的說法為，長期性來看，這些投資會帶回穩定回報，例如促進旅遊業、貿易或外國投資。

但若觀察歷屆舉辦冬奧的城市，經濟效益成果都不佳，導致很多歐美國家不願繼續承辦冬奧，2022 年的冬奧將在北京舉辦。

Zimbalist 指出，售票部份表現沒有幫助，迄今只賣了 60％，場地的選擇為主要問題，即使是搭乘高鐵，從首爾要花近兩個小時才能抵達平昌，距離是個很實際的問題，南韓政府投入 130 億美元在建設場地或建設基礎設施，想辦法把該地區與首爾連接起來。

但 Zimbalist 認為：「除非有很多人會在這兩地往返，不然這些基礎設施投資都沒有意義，大部分 - 幾乎全部 - 的基礎設施場地和體育場館建設，都是不和邏輯的。」



此外，該教授認為，僅管金正恩的妹妹金與正親自出席冬奧，以及南北韓組成女子冰球聯隊，朝鮮半島關係改善孩是有限，他覺得並不樂觀。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正與南韓總統文在寅 (圖: AFP)

Zimbalist 說：「需要指出的一點為，在 2000 年、2004 年和 2006 年...... 南韓和北韓都有組成聯隊，但兩方之間的關係，並沒有因為這樣改善，共產主義或核武器發展在北韓依然存在。」