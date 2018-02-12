分析師：別慌 熊市不會以這種模式開始

美股快速修正後，投資人擔心熊市來臨。不過暢銷書作者、Fisher Investments 創辦人兼執行長 Ken Fisher 指出，這種下挫並非典型的熊市走法，這時候應該積極買進，因為未來會有新的高點。

據《USA Today》報導，Fisher 表示，當股票出現上周這種急跌後，投資人要樂觀看待，而不要害怕。牛市不會用這種方式結束，當拋售告一段落，反彈很快將至。

Fisher 說，上周及前一周的股市表現，是典型的頭部修正模式，純粹反映投資心理。無論出於何種理由，牛市都會出現至少 10% 的修正，而毫無徵兆。

Fisher 指出，在標普 500 92 年的歷史中，出現 49 次這種由上而下、總計不足 20% 的修正。他們大致維持 1 周，或者 6-8 周的時間，整體跌幅僅 8%。此外，這些修正總是很快離開，不會形成熊市。

之所以這次感受特別，是因為過去 14 個月中，股市都未見到 2% 的下修，而使得上周一 4.1% 的急跌威力十足。但在這 9 年牛市裡，有 52 次單日跌超過 2% ，這次跌幅僅排名第 6。

熊市會以什麼方式下跌？Fisher 表示，熊市通常會先緩緩下挫，這是風雨前的寧靜，而不會先直線下跌。瀑布式的下挫會來得較晚，大約有 3 分之 2 的熊市，在最後 30%-40% 的時間，才會看到驚人的大跌。

在股市修正期間，媒體和專家總是忙著尋找合理的原因。當大家都同意某些原因是下跌的因素時，一切就結束了。最後找出的原因也許很奇怪，但那不重要，因為這種波動是純粹心理面的結果。

Fisher 說，這波修正何時結束不知道，但無論如何，2 月不會是熊市的起點。稍有耐心，就能見到下一輪的上漲。