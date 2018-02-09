到底發生甚麼事？4個關於美股修正的看法

攀升的殖利率

三菱東京日聯銀行的首席經濟學者 Chris Rupkey 表示：「低利率的時代已經結束，股市為經濟體的主要指標，目前指向經濟成長將放緩。」

當殖利率上升時，S&P 500 指數進入修正

後期擴張

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 執行副總裁兼經濟學家 Tiffany Wilding 表示：「由於生產率成長不理想、工資增長減緩以及經濟能力的限制增加，實際經濟活動將逐漸放緩，而通膨的壓力將加大。因此，上周公布的疲弱勞動生產力數字，可能會引發一些問題，關於財政擴張對未來一年的生產力能有多少程度的提升，而股票市場目前的反應，與過去通膨加速與成長放緩的歷史時期相似。」

具關聯性的痛苦

Vanda Research 研究主管 Eric Liu 表示：「風險規避的潛在驅動因素似乎又一次轉移了，在這周剛開始時，我們看到的是較「舊式」的風險規避模式，為股市和債市的走勢相反。而在過去 24 小時的股市反應，則是與上週出現的行為類似，殖利率上漲而股市下跌。有些事情發生了就不能更改，系統出現巨大衝擊時，會導致系統重置效應，使原本堅定的資產價格混亂，並改變長期趨勢。」

攀升的殖利率使股票投資者愁雲慘霧

奔向安全資產

Oakbrook Investments LLC 首席投資師 Peter Jankovskis 表示：「絕對有投資者突然渴望安全資產大過於具風險資產的原因，如果從各部門的表現來看，最好的部門是公共設施。今天的下跌，也有可能是為明天的復甦建立基礎，將市場拉回 10% 內的修正，而現在我們需要先觀察亞洲和歐洲的情況。」

對沖基金

Williams Capital Group 的首席交易員 Stephen Carl 表示：「無論對沖基金和基金經理有甚麼武器，他們現在都必須採取行動，他們不能停下來。周四已收盤，周五上午會面臨甚麼是未知數，美國政府也可能再度關門，交易員都在為了周五晚上的股市做準備，為周末前的最後一天，上週五出現一波拋售潮，若是股市明天無法回穩，可能會再度出現一波拋售。」