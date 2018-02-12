中國民航信息網絡(00696-HK)與廈門凱亞訂立機場分包協議

中國民航信息網絡(00696-HK)公布，於2017年12月15日，公司(作為承包商)與廈門凱亞(作為分包商)訂立廈門凱亞博鰲機場分包協議，公司同意分包博鰲機場項目安檢信息系統的建設予廈門凱亞，包括但不限於采購、安裝及測試所需的軟件以及安檢信息系統的整體系統實施及一年期質量保修，代價約為人民幣21萬元。

於2017年12月20日，公司與廈門凱亞訂立廈門凱亞三沙機場分包協議，公司同意分包三沙機場項目安檢系統的建設予廈門凱亞，包括但不限於采購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及安檢系統的整體系統實施及一年期質量保修，代價約為人民幣90.04萬元。

於2018年1月3日，公司與廈門凱亞訂立廈門凱亞深圳機場分包協議，公司同意分包深圳機場項目行李運行管理系統的建設予廈門凱亞，包括但不限於采購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及行李運行管理系統的整體系統實施及三年期質量保修，代價約為人民幣131萬元。

於2018年1月4日，公司與廈門凱亞訂立廈門凱亞蘭州機場分包協議，公司同意分包蘭州機場項目人臉識別系統的建設予廈門凱亞，包括但不限於采購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及人臉識別系統的整體系統實施及一年期質量保修，代價約為人民幣175.9萬元。

於2018年1月5日，公司與廈門凱亞訂立廈門凱亞興義機場分包協議，公司同意分包興義機場項目安檢系統的建設予廈門凱亞，包括但不限於采購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及安檢系統的整體系統實施及兩年期質量保修，代價約為人民幣53.3萬元。

於2018年2月12日，公司(作為承包商)與廈門凱亞(作為分包商)訂立廈門凱亞信陽機場分包協議，公司同意分包信陽機場項目安檢信息系統的建設予廈門凱亞，包括但不限於采購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及安檢信息系統的整體系統實施及兩年期質量保修，代價約為人民幣301.5萬元。

據悉，廈門凱亞為該公司的非全資附屬公司，由該公司、廈門航空有限公司及廈門國際航空港股份有限公司分別擁有51%、28.5%及20.5%權益。於本公告日期，廈門航空有限公司為南航集團的附屬公司，而南航集團為該公司的主要股東。

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