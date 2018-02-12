〈矽品股臨會〉林文伯：日矽結盟是多贏策略 控股將有兩大舞台可發揮

封測大廠矽品 (2325-TW) 今 (12) 日召開股臨會，未來日月光與矽品都將在日月光控股公司底下，矽品董事長林文伯說，這是一個多贏的策略，而日月光控股未來將有兩大舞台可以發揮，一是日月光本身，一則是矽品。

林文伯說，未來半導體業將進入專業經理人時代，取代過去的董座兼股東管理方式，這樣的發展也符合國際潮流。

林文伯今日也再度談到，矽品會同意與日月光結合的緣由，他強調，看好與日月光結合後，將是多贏的策略，能讓矽品人進入國際舞台，持續取得更重要的機會，再創更精采的 30 年。

林文伯認為，自己年齡也接近 70 歲，傳承交棒是早晚的事情，因此與日月光結合，他也可以成為專業經理人，未來在日月光控股架構下，可讓員工多點舞台發揮，甚至公司更鼓勵內部創業，讓員工可以多找機會，讓矽品延續下去，再創下一個 30 年。

林文伯強調，與日月光結合後，裁減人力的決定權將由董事會決議，不過對日月光而言，日月光共花 1500 億元買下矽品，若買完後隨即解雇員工，只會讓矽品營業額消失減少，相信這不會是日月光的本意。

他認為，日月光董事長張虔生對半導體業有雄心壯志，因此兩家公司結合，可以讓日月光更站穩全球最大封測龍頭廠的位置，對矽品員工則是可以站上大舞台，對矽品股東則是可獲得投資股票的價值，至於他與總經理蔡祺文，則將從持有公司股權的投資者，變成專業的僱員。

在結合後的業務運作上，林文伯強調，根據中國大陸商務部規定，兩家公司在結合後的 2 年內，不能針對訂單與業務進行分配，因此可預期未來日月光與矽品仍都是獨立公司獨立運作。