茂林-KY今年營收獲利雙位數成長 股價反彈重返5日線

導光板廠茂林 - KY (4935-TW)今 (2018) 年在韓系客戶新訂單、電視導光板大尺寸趨勢、穿戴產品出貨成長等挹注下，預估大尺寸 (電視)、及小尺寸導光板今年的營收都將有雙位數的成長，法人看好今年營收、獲利也將有雙位數成長；基本面題材激勵今(12) 日股價跌深反彈，重新站上 5 日線。

茂林去年電視導光板營收占比約 46%，IT(含美系客戶發光鍵盤) 占比約 18%，中小尺寸產品 (穿戴、車載產品) 占比 29-30%，塑膠射出及照明等應用占比約 5-6%。今年包括電視和中小尺寸導光板營收占比都將增加，去年電視導光板出貨 1300 萬片，今年上看 1500 萬片。

董事長李滿祥對今年市場展望樂觀，他指出，今年營運主軸包括電視，穿載部分的機會都不錯，由於運動、健康、休閒的風潮帶動，最大穿載產品客戶今年 1 月的營收占比已達 25%，毛利率也比電視好，去年小尺寸產品 (包含穿載及車用等) 營收占比 29.5%，今年將把穿載大客戶單獨拉出來。

茂林 2 月來出現急跌，股價失守 40 元關卡，上周五一度下滑至 36 元，寫下 2015 年 8 月來、近 20 個月低點，今日則是開高走揚，早盤以 38.8 元開高，一度拉升至 39.5 元，盤中漲幅 2.59%。