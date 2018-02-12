旅行業估花蓮觀光災損高達80億政府只補助1千萬

為助花蓮地區觀光復甦，行政院預計投入 1,000 萬元，補助團客 1 天 500 元住宿費，及 1/2 交通租賃車費，每團補助上限 30,000 元。但旅行業估算，花蓮今年暑假前至少損失 80 億元，與補助計畫能帶動約 9,000 萬產值相差甚大，呼籲政府應增加補助金額，並且提高往返花東地區大眾交通運能。

行政院花蓮災後振興會議中討論花蓮觀光振興三大方案，觀光局副局長張錫聰表示，振興方案包括目前投入住宿費補助 1,000 萬元， 2 至 7 月鼓勵旅行業組團前往花蓮地區旅遊，住宿費每人每天 500 元及交通租賃車費 1/2 ，每團 20 人以上補助上限為 30,000 元。配合 2018 海灣旅遊年計畫，將規畫「台灣樂園節」海洋親水活動，並於花蓮辦理啟動儀式；辦理「 Train-Bus 台灣觀巴台鐵旅遊護照」網路社群及媒體行銷，加強花蓮地區路線露出及推廣。

中華優質旅遊發展協會認為，花蓮是觀光大縣，超過 8 成的就業、經濟活動與觀光產業相關，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪評估，到花蓮旅行一天的住宿、交通費、用餐、伴手禮等，消費約 4,500 元，以整體退房率 6 成估計，一天流失 5,000 萬，若在今年暑假前復甦，旅遊業今年 2 至 6 月將撐得相當辛苦，保守估計至少損失 80 億產值。

協會指出，若以觀光局提出的暫定方案 1,000 萬住宿補助，每人 500 元可帶動 20,000 人次，再以每人消費 4,500 元計算，帶動產值約 9,000 萬元，與估計流失的 80 億產值相差甚大。觀光局雖表示是暫定方案，但協會強烈呼籲力道應再加大，除提高補助金額、降低整團人數門檻外，也應協調台鐵花東地區運能，解決車票一票難求問題。

此外，協會建議，政府公費輔助的村里民活動、公務機關活動可鼓勵前往花蓮辦理，國民旅遊卡也能鼓勵使用於花蓮地區。增加國際旅客方面，獎勵航空包機直落花蓮給予專案補助與機場服務費減免，並開放東南亞國家由花蓮入境台灣免簽證優惠，以及針對花蓮旅遊加強海外宣傳，獎勵國際郵輪泊靠花蓮港，都是政府立即可行的方案。協會今年年會決定移師花蓮辦理，以行動支持花蓮。



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