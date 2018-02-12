國泰君安國際與中信信惠簽署戰略合作協議

【香港，2018 年 2 月 8 日】國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號︰1788.HK）宣佈，公司於近日與中信信託有限責任公司（「中信信託」）全資香港子公司中信信惠國際資本有限公司（「中信信惠」）簽署戰略合作協議書。

中信信託董事長陳一松先生、中信信惠行政總裁張浩先生、國泰君安國際主席兼行政總裁閻峰博士、副行政總裁祁海英女士出席簽約儀式。此次戰略合作將充分融合雙方各自領域的競爭優勢，提升整體綜合實力，達至雙贏局面。根據協議，國泰君安國際將憑藉對海外市場的深入了解和在跨境業務領域的豐富經驗和優勢，為中信信惠提供多元化的服務和產品，通過過橋貸款、收益互換、結構化票據等多種方式滿足其海外投融資需求。

同時，國泰君安國際強大的研究團隊可協助中信信惠鎖定符合投資要求的各類型項目，其中包括夾層、並購貸款、債券、股權、可轉債、基金等。中信信惠將充分利用國泰君安國際在衍生品市場上的定價能力和優勢，為其境外和跨境資產管理業務提供產品設計以及配套的融資及風險對沖操作，以提升資產管理規模，增加投資收益。



國泰君安國際與中信信惠已有成功合作經驗。2017 年 2 月 28 日，全球最大電解鋁生產商中國宏橋集團有限公司（「中國宏橋」，股份代號：1378.HK）遭遇做空機構發表沽空報告，股價急跌並於 3 月 22 日開始停牌。隨後，中國宏橋與中信信惠訂立諒解備忘錄，擬向中信信惠配售 10% 股份。

國泰君安國際在這次配股項目中功不可沒，在關鍵時刻為此項目度身定制了綜合融資方案并提供資金支持，為支持中國優秀民族企業的長遠發展貢獻了力量。2017 年 10 月 30 日，中國宏橋復牌成功，首日錄得漲幅 31.91%，截至目前，中國宏橋股價自復牌日已上漲 57%。



中國宏橋作為電解鋁行業龍頭，擁有優質鋁土礦資源、低成本的獨立自備電網以及國際領先水平的生產線，成本優勢顯著，具備了優秀企業的基因。與此同時，中國宏橋更是業內環境保護的倡導者。在新的環保形勢下，中國宏橋以高標準完成環保要求，濱州市的空氣有較為明顯的改善。

一直以來，中國宏橋積極響應國家供給側改革和產能升級的宏觀政策，而現在公司已正式發展進入全新發展階段，「重環保、降杠杆、增分紅」已成為公司主要戰略方向。另一方面，中國宏橋引入中信信惠及其他機構的資金也充分表達了對其未來發展的信心，更有利於公司的行業領先地位及進一步發展。



國泰君安國際主席兼行政總裁閻峰博士，太平紳士表示：「我們和中信信惠在過去的合作中取得了令人滿意的成績，雙方聯手在國際資本市場上支持優秀的民族企業、狙擊惡意沽空，打下了良好的合作信任基礎。

更重要的是，一直以來國泰君安積極響應國家『脫虛入實』的政策號召，為民族實業的發展助力，這次和中信信惠並肩支持中國宏橋是個里程碑。未來，我們和中信信惠將在更多領域展開深度合作，相信憑藉雙方於行業內的豐富經驗及資源，定可發揮業務協同效應，把握新的發展契機。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』