石藥集團(01093-HK)治癌藥獲藥監局頒發藥品註冊批件

石藥集團(01093-HK)公布，集團開發的「注射用紫杉醇(白蛋白結合型)」已獲中國國家食品藥品監督管理總局頒發藥品註冊批件。注射用紫杉醇(白蛋白結合型)為一種抗微管藥物，用於治療聯合化療失敗的轉移性乳腺癌或輔助化療後6個月內復發的乳腺癌。和普通的紫杉醇注射劑相比，該產品過敏反應更少，給藥劑量更高，給藥速度更快，療效亦優於普通的紫杉醇注射劑。

注射用紫杉醇(白蛋白結合型)是由一家海外醫藥公司研發，於2005年獲得美國食品藥品監督管理局批准，現已在全世界約27個國家獲准上市。國外批准的其它適應症還包括：與卡鉑聯用治療晚期或轉移性非小細胞肺癌、與吉西他濱聯用治療轉移性胰腺癌及治療轉移性胃癌。

注射用紫杉醇(白蛋白結合型)目前在中國僅有進口的原研藥，由於其昂貴的價格和良好的療效，被政府認定為臨床急需品種。集團率先成功開發該產品，從而獲得了國家藥品審評中心的優先審評資格。集團注射用紫杉醇(白白結合型)的獲批上市，將打破進口產品壟斷的局面，而隨著藥品價格的降低，患者的臨床用藥需求更能滿足。注射用紫杉醇(白蛋白結合型)為集團獲批生產的第二個抗腫瘤納米藥物，該產品的獲批將進一步豐富集團的產品線，有助於集團在腫瘤科領域的發展。

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