【IPO追蹤】元力控股今起招股 入場費3878.7元

內地電力行業信息技術服務供應商元力控股(01933-HK)今起招股，發行9600萬股，90%國際配售、10%香港公開發售，集資最多9216萬元。招股價介乎0.72元至0.96元。每手4000股，入場費3878.7元。該股將於3月2日上市。

主席兼執董王東斌表示，電動車增長、電力市場改革將成為公司兩大機遇。元力控股已就小型電力公司的需的，推出「惠電雲」，提供電力營銷相關的雲端服務，以拓展國家電網、內蒙古電力集團以外的新客戶。

公司業務主要依賴於少數客戶。截止2017年3月31日至三個年度各年及截止2017年8月31日止五個月，五大客戶(內蒙古電力集團、國家電網公司集團、天津泰達及兩名電力營銷解決方案供應商)佔其收入的比重分別爲98.63%、98.89%、97.23%及98.35%，其中最大客戶(內蒙古電力集團)佔收入約35.15%、42.71%、56.08%及69.82%。

近期環球股市震盪，該股獨家全球協調人方正證券(香港)副首席執行官吳筱指，元力控股上周一起展開國際配售，已錄得超額認購。她相信是次股市屬技術性調整，並非股災，暫無認購人抽飛，

元力於2016年9月引入獨立第三方Chance Talent投資3000萬元，目前持有公司上市前約15.812%股權。據初步上市文件顯示，Chance Talent為建設銀行(00939-HK)旗下投資公司CCBI Investments的全資附屬公司。公司認為，Chance Talent的加入將有助增加日常運作資金。

是次集資約35%或1777萬元將用於提升公司的研發能力，約20%或10.16百萬港元將用於擴大公司的客戶；約20%或10.16百萬港元將用於擴充公司的產品及服務；約15%或7.61百萬港元將用於收購或投資於擁有電力營銷相關軟件或產品專有技術知識或發明的公司；約10%或5.08百萬港元將用於補充公司的營運資金。

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