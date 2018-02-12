元力控股12日起香港公開發售 傳國際配售已超額

今年以來，香港新股市場持續火爆，近期又有多隻新股趕在農曆新春之前進行招股，其中，中國電力行業信息技術服務供應商元力控股有限公司於 2 月 11 日宣佈其全球發售股份及於聯交所主板上市之詳情。公司股份將於 2018 年 2 月 12 日（週一）起在香港公開發售，並預期於 2018 年 3 月 2 日在香港聯交所主板開始買賣。公司國際配售部分已於 2 月 5 日開始。此前市場消息指，元力控股國際配售已超額，認購火爆。



元力控股是一家中國電力行業的信息技術服務供應商。公司所提供的產品及服務主要包括：電力相關軟件系統、技術服務及硬件。公司的主要業務為向電網公司及電力零售公司提供軟件系統及技術服務。公司主要為電網公司及電力零售公司提供軟件系統作電力營銷相關數據採集及監控、客戶服務、賬單及付款及行政，讓配電管控更好及更有效率，以及相關技術服務。公司亦通過向國家電網公司集團提供電力交易平台相關技術人員提供電力交易相關技術服務。



元力控股致力於為客戶提供度身訂造的軟件系統及技術服務。憑藉公司於電力營銷系統行業的經驗及專業知識，元力控股開發了名為「愛朗研發支撐平台」的開發平台。通過結合於愛朗研發支撐平台的各種已開發軟件組件，設計及執行度身訂造各種軟件系統，根據客戶的特定要求，向他們提供軟件系統。此外，元力控股能夠就提供軟件系統及技術服務挽留及吸納再次惠顧的客戶，並著重提供優質售後服務，讓公司能夠挽留再次惠顧的客戶及提升競爭優勢。



元力控股是一家經驗豐富並且具備核心技術專業知識的軟件系統及技術服務供應商，公司的管理團隊經驗豐富及熟悉中國電力信息及軟件服務行業，團隊成員具備行業知識、管理技巧和專業技術，已於中國電力營銷系統行業累積逾十年經驗。同時，元力控股亦擁有經驗豐富的研發及客戶服務部門，能為客戶提供度身訂造的服務，並擁有強大的研發能力。於最後實際可行日期，公司逾 80% 的員工從事設計及執行工作，而當中大部分員工具電腦科學的相關資歷。此外，公司已在中國註冊 30 項軟件著作權。



展望未來，元力控股管理層表示，公司的目標是憑著自身的優勢，致力於利用公司現有已建立作為中國電網公司的軟件系統及技術服務提供者的地位，擴充公司作為國家電網公司集團及內蒙古電力集團設備提供者和信息技術服務供應商的覆蓋，以涵蓋更多其營運區域。公司亦致力擴大公司的業務覆蓋至華南電網及進一步擴充公司的市場覆蓋，以涵蓋由新改革及電力用戶而冒起的更多地方電網公司及電力零售公司。



據悉，元力控股本次計劃發行 9600 萬股，其中 10% 為國際配售，90% 作香港公開發售，集資逾 9000 萬港元。每股招股價介乎 0.72 元至 0.96 元，以每手 4000 股計，入場費為 3840 元。絡繹資本有限公司為此次發行的獨家保薦人，方正證券（香港）為此次發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。公司於香港聯交所主板上市掛牌交易的股份代號為「01933」。



假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股 0.84 港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除公司應付的包銷佣金及其他估計全球發售開支後，公司估計全球發售所得款項淨額合共約 5078 萬港元。公司擬將全球發售所得款項用作下列用途：



- 約 35% 或 17.77 百萬港元將用於提升公司的研發能力；

- 約 20% 或 10.16 百萬港元將用於擴大公司的客戶；

- 約 20% 或 10.16 百萬港元將用於擴充公司的產品及服務；

- 約 15% 或 7.61 百萬港元將用於收購或投資於擁有電力營銷相關軟件或產品專有技術知識或發明的公司；

- 約 10% 或 5.08 百萬港元將用於補充公司的營運資金。

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