〈狗年投資理財術〉春節理財三步驟 這類保單可匯率、利率兩頭賺

農曆春節除歡慶過年，上班族最樂的事莫過於領年終獎金。隨著景氣逐漸回溫，根據人力銀行調查，今年近 9 成企業在狗年農曆年前都有發放年終獎金，而且是 3 年來最高，平均值為 1.3 個月。壽險業者建議，可買利率變動型保單、類全委保單，其中，利率變動型美元保單可匯率、利率兩頭賺。

不論金額多寡，富邦人壽建議春節理財三步驟，先還舊債、檢視保單、聰明配置善用保險理財，將年終獎金發揮到最大效益。

新春旺福 Step 1－先還舊債，預留支出

富邦人壽建議，春節理財第一步就是欠債不過年，手中有卡債、信貸等循環利率高的債務，應善用年終獎金或利用保單借款優惠利率優先償還。接著預留年節支出、子女學雜費及稅款，再進行保單缺口檢視，做好保險安全防護計劃。

新春旺福 Step 2－保單檢視，補足缺口

投資理財需要定期檢視投資組合，依照市場變化靈活調整配置，買保險也是一樣，隨著年紀、人生不同階段如結婚與生子、生涯規劃、社會環境的轉變，對於保障的需求也會跟著調整。富邦人壽提醒民眾，在迎接嶄新金狗年時，別忘了透過「保單健檢」，重新檢視自己的保障內容及額度、適時進行調整，讓自己在人生不同階段都可擁有完整且周全的保障。

新春旺福 Step 3－聰明配置，量身規劃

對於年終獎金金額不高且投資較保守的民眾，追求固定收益，可以選擇保本型保險商品，例如利率變動型保單；對於有豐厚年終獎金且懂得聰明理財規劃的消費者，富邦人壽建議，可以選擇有機會享有增值回饋分享金或具有月配息的保險商品，若是沒時間理財也不想自己傷腦筋，就可以選擇由專家代操的類全委保單。

不但如此，全球人壽也建議，這波美元貶值正值國人領取年終獎金與領紅包之際，剛好有一筆額外且不小的資金可運用，扣除掉過年必須支出費用外，可好好將這筆資金做更好的運用，也是民眾分批低價買進美元累積資產的最佳時機。而在各種美元相關商品中，有機會透過匯率與利率兩頭賺，又兼具保障的雙優勢商品，利率變動型美元終身壽險就是其中一種。

但投保美元保單有撇步，全球人壽表示，在美元貶值時，用同額新台幣投保預算，可以買到保障額度更高的美元終身壽險，每年還有機會透過保單的宣告利率機制，獲得增值回饋分享金，累積退休金也會更輕鬆。此外，若透過轉帳繳交保費，還可享有保費折讓優惠。

也就是說，若能好好運用這些小撇步，投保利率變動型美元終身壽險，轉帳繳費加上最高保額保費折讓，最多可享有高達約 3.5% 的保費折讓，未來美元若轉強升值，還能有機會獲取匯兌收益，一舉多得。

全球人壽強調，在薪水凍漲的年代，美元保單提供可鎖利、抓住匯兌收益機會，且提供民眾更多元資產配置的選擇。