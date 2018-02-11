〈鴻海尾牙〉郭台銘：去年是轉型準備年 今年起未來3年是紮根年

鴻海 (2317-TW) 今 (11) 日在南港展覽館舉行尾牙，董事長郭台銘表示，過去一年 是我們公司轉型升級走向下一個階段的準備年，從今年起未來三年(2018-2020)，是我們走工業互聯網、大數據、人工智慧、平台經濟的紮根年。

郭台銘表示，時間真是過得很快，又到年終的歡樂大會也是檢討大會，更是員工齊聚一堂的嘉年華。而今年的對聯則是，上聯「提質增效降本減存雲端人智慧為競爭力」，下聯「關鍵有效微觀納米海量大數據乃新能源」，橫批為「實體經濟為核心」。

郭台銘說，未來的工作非常繁重，因為整個世界都因為網路經濟而快速轉變，過去所賴以成功的經驗法則，在未來的世界，可能都會被反轉，可能會被淘汰，我們只有面對未來的變化，包括新興科技的發展，大數據、人工智慧、智能製造、全球化等。

郭台銘表示，面對未來科技急速的創新，但是不論科技如何創，都離不開製造業，最近一個月來，同仁都在共同研擬規劃及執行下一階段的工業互聯網戰略，所有行動方領，對聯說得很清楚，不管世界經濟如何轉變，製造業永遠是核心。

郭台銘說，尤其是智能製造，製造業是實體經濟，也是基礎，沒有製造業就沒有實體工業，沒有實體工業，一切虛的網路工業遲早會產生網路泡沫。