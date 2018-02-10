〈觀察〉被動元件廠商紛啟動擴產 零組件超額利潤只剩半年好光景

去年由被動元件 MLCC 帶頭所引發的零組件漲價風，今年又蔓延到晶片電阻，不過，也因為產業供不應求，廠商紛紛啟動擴產動作，由於擴充的產能約需半年到一年就可投產，一旦新增產能到位，市場預料零組件現在的超額利潤最快會在今年下半年就告一段落。

從龍頭廠國巨近幾個月的營收來看，漲價效應從去年 7 月起開始明顯反映，單月營收持續走高，今年 1 月更衝過 35 億元大關，來到 35.83 億元，連續 7 個月創歷史新高。

被動元件漲價，對於供應商來說，幾乎是讓過去從 2000 年以來的流血犧牲，稍微有了一點回饋的機會，不過反向來說，當獲利好轉，也讓原本不願擴產的廠商，有了擴產的動機。

尤其產業龍頭也紛紛啟動擴產動作，包括國巨 (2327-TW) 在 2018 年將砸下 50 億元擴產，較 2017 年增加約 10%，華新科 (2492-TW) 也規劃擴充利基型產品產能，就連中國 MLCC 廠風華高科也計畫擴產 10-15%，初估約將增加 14 億顆 0201 規格的 MLCC 產品。

面對零組件報價持續上漲，從供需角度來看，尤其當客戶端甚至已經抱現金來搶料的狀況下，要讓供應商忍住不擴產，本來就有難度，但是要如何拿捏擴產的動作，就成為廠商考量的重點，在產能與價格之間抓到最好的平衡點，才不會又重新淪為客戶砍價的犧牲者。