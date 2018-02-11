〈觀察〉抗紅潮 面板雙虎各有策略

中國面板廠大舉擴充產能，規模已超過台灣、日本、韓國面板廠，但是產能競賽還沒有停止跡象，台廠想在產能上跟中國面板廠拚搏，可說沒有勝算可言，但是，如果技術跑在前面、品質領先，善用台廠的優勢，還是可以力抗紅潮侵襲，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 已備妥策略迎戰。

友達董事長彭双浪在法說會中坦言，由於中國面板廠這兩年大肆擴充產能，總體產能已超過韓國、日本及台灣，從產能供給來看，可能讓供過於求變成新常態；中國面板廠加入 65 吋電視面板戰局，市場競爭更加慘烈，台廠的策略方向，將牽動未來能不能持續在產業領域占有一席之地，且維持獲利。

彭双浪近年來一直強調，友達不跟中國廠拚產能，而是要聰明投資，加大產品的附加價值，這個策略是友達堅持的路，彭双浪強調，市場的競爭非常現實，只有夠強大，在瞬息萬變的市場才能屹立不搖。

面對中國面板廠的競爭，友達今年三大策略還是延續一貫，適當的產能規模、價值轉型、及技術創新，彭双浪表示，不拚產能規模，但是優化產品組合，以高附加價值、高性價比產品為主；昆山 LTPS 廠去年第 3 季底滿載，今年維持滿載，今年下半年后里 8.5 代新產線投產，今年不僅 4K 面板占整體電視面板出貨比重將過半，8K 電視面板也是強打業務重點。

彭双浪強調，今年 CES 上各大品牌的 85 吋 8K 電視用的都是友達面板，這就是技術創新的領先，今年將拓展 LTPS 平台，除了 18：9 全螢幕手機，應用領域將擴及高階 NB、車用、及機上娛樂系統，今年將陸續量產出貨，另外 MiniLED 今年將會推出性價比更高的產品；至於 MicroLED 也投入相當多的研發資源，站在領先群中。

群創開始布局整機市場，在鴻海 (2317-TW) 集團的資源奥援下，力求走出新領域，另外，在自動化及工業互聯網上也是加快速度在推動，榮譽董事長段行建就透露，在鴻海集團 8K+5G 生態圈願景下，董事長郭台銘帶領集團日夜不停推動，自動化、工業互聯網、AI 是將來群創非常重要的部分，目標 2019 年底實現面板製造 + 互聯網。

新技術的開發上，群創在今年 CES 發表 AM miniLED 技術細節，吸引不少車廠的高度關注，執行副總丁景隆強調，2 年後車用 AM miniLED 一定可以商品化，但打進車廠時間略久一些，因此在之前還在積極開發其他的方案，預計在今年 6 月可望有進一步技術的揭露。

丁景隆說，群創在 OLED 的技術已經有建立起來，但並沒有建立產能，主要是因為韓廠產能太大了；他認為，未來將 RGB 導入 AM mini LED 後，OLED 技術就可以送進冰箱。