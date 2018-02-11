王雪紅親征MWC擔任演講嘉賓 傳宏達電將有中階機亮相

今年 MWC 預計將有 208 個國家、超過 2300 個廠商參展、10 萬名與會者參與，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅率隊親征，同時首度擔任主題演講嘉賓，將以創造更好的內容和媒體為題發表演說；至於今年新旗艦機的發表時間，目前仍未對外透露，市場推測在 MWC 露臉的機會不大，外傳將亮相的可能是中階機。

宏達電今年的新機預計也將是 5-6 款，市場關心上半年非蘋陣營的旗艦機戰火，預計將從 MWC 引爆，但是宏達電 U12 發表時間恐不在 MWC，且近日還傳出，國外知名爆料達人 evleaks 指出，U12 意外先在台灣現身。

宏達電在日前中華電 (2412-TW)5G 國家隊成立記者會上展示搭載 LAA 技術新款手機，計款手機是預計今年推出的新機，消息及手機相片曝光後，知名爆料達人暗示，這支手機就是傳說中的 U12，全螢幕、薄邊框的外型與 U11 + 類似，規格則將升級。

除了 U12，市場也傳出宏達電有 2 款中階機已在準備，推測可望在 MWC 亮相，其中一款將把 18:9 全螢幕下放到入門機款，5.5 吋搭載聯發科處理器、2GB RAM、16GB ROM、1300 萬畫素主相機，500 萬畫素前相機；另一款則是搭載高通 Snapdragon 625 處理器、3GB RAM；不過，相關訊息都未經宏達電證實。

王雪紅今年依舊帶隊親征，且首度擔任大會主講嘉賓，據指出，宏達電展場將展示智慧手機、及虛擬實境產品 2 大主題，包括近期開賣的 HTC U11+、U11 EYEs 等智慧手機，VR 產品則包括 VR Vive PRO、Vive Focus 等。