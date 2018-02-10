春節連假出國旅遊 刷這5張信用卡免費優惠最多

國人瘋海外出遊，無論是跟團或是自助旅遊，民眾可鎖定包括台新昇恆昌無限卡、花旗 Prestige、美國運通簽帳白金卡、上海 TERESA 極緻卡、台新國泰航空鈦金卡等 5 大信用卡，支付團費 8 成以上或是機票全額，就能享有機場接送、旅遊平安險、機場貴賓室、機場外圍停車等免費或優惠價待遇。

根據觀光局統計，去 (2017) 年出國人次高達 1565 萬人次，較前 (2016) 年成長了 7.3%，創下歷年來新高紀錄。民眾不論是跟團或是自助旅行，只要選對信用卡，並符合其消費門檻，就能享有信用卡附贈的旅遊權益。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如表示，銀行附贈的海外旅遊權益，多數須刷卡購買機票或支付團費的 8 成以上，目前多數發卡銀行還設定了「消費金額門檻」，例如要求單筆刷卡金額須達 8000 元以上，未達指定刷卡金額就無法享有權益；另外，刷卡支付團費與機票的時間點也有限制，多數須在使用服務前 30 天到 180 天內刷卡，期間越長代表條件越寬鬆。

Money101.com.tw 金融比較網依據各家發卡銀行提供的海外旅遊權益，比較其服務內容與消費門檻，整理出適合「海外旅遊模式」的信用卡，其中台新昇恆昌無限卡除了提供海外消費 2.2% 的現金回饋以外，卡友只要支付團費八成以上或機票全額，享有一年免費機場接送 6 次 (接或送)，僅次於花旗 Prestige 的 8 次。

另外，卡友憑信用卡，無須檢核消費，即能享有免費機場外圍停車，每次 30 天，一年不限次數以及無限次免費使用機場貴賓室，包含國內環亞／摩爾貴賓室以及國外 Priority Pass 貴賓室，而頂級的服務，年費也很頂級，一年要價 25000 元。

花旗 Prestige 卡友只要刷卡支付團費八成以上或是機票全額，即可享有免費機場接送 1 趟，全年可使用 8 次，同時也可享有全年無限次免費使用龍騰貴賓室或龍騰套餐以及旅平險保障。該卡年費為 24000 元。

美國運通簽帳白金卡以及美國運通長榮航空簽帳白金卡卡友，刷卡支付團費八成以上或是機票全額，即可享有免費機場接送 1 趟，全年可使用 4 次，同時只要憑卡可享有全年無限次免費使用龍騰貴賓室、Priority Pass 貴賓室以及 The Centurion Lounge。該卡年費為 35000 元。

至於小資族則可考慮上海 TERESA 極緻卡，卡友只要支付團費八成以上或是機票全額，享有一年 2 趟免費機場接送 (接或送)，同時，亦可免費無限次使用日本、中國貴賓室，或是一年免費使用 2 次位於香港、新加坡、韓國、泰國的貴賓室，服務皆由 JCB 國際發卡組織提供。

台新國泰航空鈦金卡卡友刷卡支付團費八成以上或是機票全額，且單筆達 8,000 元，就可享有 1 次免費使用國內環亞／摩爾貴賓室，全年不限次數使用，同時獲得海外全程旅平險 500 萬以及意外醫療 100 萬的保障，而這通常是僅提供給頂級卡的優惠。