〈抗跌保本投資術〉市場波動恐慌情緒升 4大避險工具比一比

近期美股震盪加劇，市場恐慌氣氛飆升，讓投資人情緒上沖下洗，即便目前未出現資金大量投入避險性資產情形，不過，市場仍潛藏不少政治風險事件，根據過去經驗，當金融市場出現系統性風險或黑天鵝事件時，不易受市場波動的黃金、日圓、美債等避險性資產，成為投資人短線操作，緩衝下檔風險的最佳工具。

日圓是目前市場中最熱門的避險貨幣，又稱為保值貨幣，這類貨幣可以最大限度地規避風險，且不容易受到市場波動或是政治風險等因素影響，較為穩定且風險事件發生時，不易出現貶值的貨幣。

日圓的避險特質，在於風險事件發生時，投資人傾向賣出高息資產，並償還日圓借款，間接推動日圓升值。過去歷史經驗， 2008 年的金融海嘯、2011 年歐洲債務危機、日本大地震引發海嘯、2015 年人民幣強漲等風險趨避時期，日元兌美元匯率均出現過強勢拉升的情況。須注意的是，若風險發生在日本，避險屬性可能消失。

避險工具二：黃金

黃金具備稀有性，與其他資產如股票、債券連動性低，因此被視為避險工具，而黃金具抗通膨保值特性，走勢通常與美元呈反向關係，避險效果良好，通常有風險事件時，黃金都會有所表現，因此為多數投資人避險工具優先選項。

國內投資黃金管道多元，包括直接購買黃金實體條塊、金幣、黃金存摺、黃金基金、黃金期貨選擇權、黃金期貨基金及黃金 ETF 等，操作上，建議保守型可挑選黃金存摺，積極型則可挑黃金基金或是黃金 ETF。

避險工具三：美國公債

美國資本市場成熟度高，且處於世界領導地位，美國公債為市場上最具代表性的政府債券，相較於其他國家公債更具有避風港的特性，因美國政府要發生違約的機率幾乎為零，一般市場僅會分析其利率風險。

對於一般投資人而言，美國公債是重要的避險標的，當市場發生風險事件，買進美國公債，等於持有最流通的美元部位，同時也增添收益，等同於擁有儲備、投資與避險功能，因此每當市場恐慌情緒升溫時，美國投資等級公司債、美國公債為主的基金，均視為資金避風港，其也具高信評、流通性高、債息穩定等優勢。

避險工具四：反向 ETF

近期受到美股崩跌拖累，台股一度狂瀉近 600 點，若手上持有台股或台股基金的投資人，不想大舉賣出台股，最好的避險方式，就是買進反向 ETF，目前台灣反向 ETF，包括元大台灣 50 反一 (00632R)、國泰台灣加權反一 (00664R)、富邦台灣加權反一 (00676R) 等。

不過專家提醒，上述避險工具可以在金融市場短期發生風險性事件、突發事件適度納入，做為「短期操作」，若風險事件結束，應該要盡速出場，以免帶來損失。