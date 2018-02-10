上海能源交易所3/26推首檔原油期貨 元大期貨香港搶頭香

國際原油市場再添新兵，上海能源交易所 (INE) 將於 3 月 26 日推出首檔以人民幣計價的原油期貨，元大期貨 (6023-TW) 身為首家獲得 INE 海外二級代理會員資格的境外期貨商，元大期貨 (香港) 搶得頭香。

元大期貨 (香港) 總經理任俊行表示，已完成 INE 的各項測試與串接作業，並協助客戶完成 INE 的編碼，國際投資人自 3 月 26 日起便可立刻透過元大期貨 (香港) 進行交易參與中國期貨市場。

INE 所推出的原油期貨，不僅可望提供亞洲地區的新交易平臺，以利實體需求者透過實物交割進行避險，也可讓中國掌握油價的區域訂價權。

中國身為全球原油最大淨進口國，全年原油進口年成長 10.1% 至 4.20 億噸，為世界第一大原油進口國，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，在 2018 年 1 月進口量更達 4064 萬噸，創歷年單月新高。

整體而言，中國對外原油依賴度已近 7 成，推出以人民幣計價的原油期貨，可望減少中國在原油貿易中對美元的依賴程度，降低與美元相關的匯率風險，甚至進而推展人民幣國際化，仿照石油美元模式，取得原油訂價權，提升亞洲區域原油供應的穩定性。

INE 原油期貨包含淨價交易與保稅交割兩大特點；淨價交易就是計價為不含關稅、增值稅的淨價，而保稅交割則是依託保稅油庫，進行實物交割。希望藉由這兩大特性讓 INE 原油期貨更容易與國際市場接軌，且境外交易者在交易或交割上，能降低稅收與貿易限制等因素，讓中國原油市場與國際互通，成為亞洲區新原油樞紐中心。

由於第一季末逐漸進入用油淡季，煉油廠原油需求緩步減少，且美國為首的非 OPEC 原油產量攀升創高，短線市場存在雜音，輕原油期貨在 2018 年初衝至進 2 年高檔後，逢高難免有所修正。元大期貨 (香港) 指出，隨著產油國達成減產目標提升、中東地緣與原油基本面改善，期待 2 至 3 月份市場多頭重振旗鼓，INE 原油期貨上市之後，可望增添原油價差與套利交易的多樣性。