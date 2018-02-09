全球股市連環殺 恐創2011年9月以來「最慘一週」

美股狂瀉，引發亞、歐股市接連大跌，恐慌情緒持續蔓延，若週五 (9 日) 美股未見回穩，全球股市恐創 2011 年 9 月以來「最慘一週」紀錄。

週四美股重挫，道瓊工業指數收跌 4.2%，至 23,860.46 點；標普 500 指數收跌 3.8%，至 2,581.00 點；那斯達克指數收跌 3.9%，至 6,777.16 點。

道瓊工業指數和標普 500 指數，已自 1 月 16 日的歷史高點，回落 10%，為近 2 年來首見；其中，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫逾 1,000 點。

週五亞股也「趴成一片」，上證指數收跌 4.05%，香港恆生指數跌逾 3%，日股跌逾 2%，韓股跌 1.8%，台股收跌 156 點。

歐股開盤亦走低，泛歐 Stoxx 600 指數早盤下跌 0.24%。

過去一週，MSCI 全球指數下滑 6.2%，若週五美股收盤後，下滑幅度仍超過 6.1%，全球股市恐創 2011 年 9 月以來「最慘一週」紀錄。

美國 10 年期公債殖利率週一 (2 月 5 日) 一度觸及 2.88% 的 4 年高點，引發全球股票拋售潮。

部分市場人士認為，美國 10 年期公債殖利率升破 3% 的時間點，可能會比預期快，美股動盪期，恐將因此延長。

美東時間週五清晨 5 點左右，道瓊期指上漲 102 點，納斯達克和標普 500 期指，也呈現上揚。

台北時間晚間 8 點 13 分，道瓊期指下跌 0.18%，納斯達克與標普 500 期指，分別上漲 0.20%、0.05%。