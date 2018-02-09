美國政府再度「關門鬧劇」現轉機 參議院獲得足夠支持票以結束政府停擺

摘要：因為一個參議員的不同意見，美國參議院未就短期支出法案進行投票，台北時間下午一點，美國政府三周內第二次關門。市場擔憂，由於兩黨分歧巨大，這場政府關門連續劇可能僅僅是個開始。

台北時間周五下午 2 點 35 分許（美國當地時間周五凌晨），美國參議院連夜投票，目前已經獲得獲得足夠支持票以通過結束政府停擺的法案。

以下為台北時間下午 1 點報導：

台北時間周五下午 1 點（美國當地時間 2 月 8 日周四午夜），由於美國參議院休會，未就短期支出法案進行投票，美國政府再度關門。

政府關門後，美國政府隨即通知雇員由於撥款過期，各政府機構的運轉情況將會有所不同。

此次政府關門或僅持續數小時

當地時間 7 日周三，美國參議院通過了兩黨版的兩年預算協議，在增加軍務和非國防開支共計 3000 億美元的同時，到 2019 年 3 月之前暫時不再考慮債務上限，試圖達到一箭雙鵰的效果。

這個議案原計劃於周四美東中午 11 點半在參議院全體投票，通過後送至眾議院表決，但困難也產生在這個環節。雖然參議院的兩黨領袖都在竭力推動通過這項預算案，但是由於來自肯塔基州的共和黨籍參議員 Rand Paul 反對，美國參議院無法達成一致，最終不得不休會。

按照美國參議院的議事規則，再這樣的情況下美國參議院不得不將聯邦政府預算案的投票推遲到美國當地時間 2 月 9 日凌晨 1 點，如果能夠通過，美國眾議院最早將於 2 月 9 日凌晨 3 點開始投票。

早些時候，在參議院辯論時，Rand Paul 稱兩黨的這項協議將「魯莽地增加預算」。

但是，即便參議院通過了這項協議，也不代表預算案就能順利通過。《華盛頓郵報》稱，目前，不少美國共和黨眾議員「倒戈」，反對大幅增加聯邦赤字，民主黨眾議員在移民議題上依然態度強硬。

關門「連續劇」要持續多久？

這也是自川普就任美國總統以來的第二次美國政府關門。

當地時間 1 月 22 日，美國國會參眾兩院通過了一份為期三周的臨時撥款法案，支持聯邦政府運轉至 2 月 8 日即本周四，當時近三天的美國政府「關門」僵局暫告一段落。

接近國會高層的消息人士表示，目前兩黨領導人尚未達成下一次臨時撥款法案會讓美國聯邦政府運作到哪一天，目前雙方傾向於定在 3 月下旬。但之後，美國政府「關門」危機又將重現。

不過，對美國兩黨來說，3 月將會是一團亂麻。川普政府提出的預算方案將大幅提高軍費，這將顯著增加美國政府債務。此外，由於修建邊境牆，政府支出也將進一步增加。因此，美國國會或將不得不提高美國政府債務限額標準。

由於美國共和、民主兩黨在預算方面分歧巨大，一些議員預計，在今年 9 月 30 日 2018 年度財年結束時，甚至到 11 月中期選舉前，兩黨都難以達成共識。

市場擔憂什麼？

首先，市場擔憂美公債務再次出現明顯增加。

川普的減稅法案「效果」立竿見影。美國聯邦政府收入減少的速度越來越快，美國必須在 3 月就提高債務上限，這比市場此前普遍的預期還要早。

第二，市場還擔憂今年美國預算「胎死腹中」。

白宮預算委員會新任主席 Steve Womack 稱，他正在嚴肅考慮，如果國會一整年都無法通過預算案的情況。儘管 Womack 沒有明說，但是由於減稅的影響，最終通過的預算案可能會造成 1 兆美元甚至更高的赤字。

第三，市場擔憂川普大規模減少國內財政支出。

在川普 2019 財年的預算中，美國國內支出將大幅縮減，具體的縮減項目將在 2 月 12 日下周一公布。不過，縮減的內容已經讓一些白宮人士和共和黨參議員感到難以接受。

什麼是美國政府關門？

美國政府關門後，通常一些不太重要的部門將會停止運轉，但或多或少也會給民眾帶來不便。

另外，美國政府關門期間，超過 130 萬的美國現役軍人將無法獲得薪資，但包括美軍在內的國家安全部門將繼續工作。

進入 21 世紀以來，美國政府僅關門一次，在 2013 年 10 月，當時歐巴馬政府關門 16 天。聯邦政府有約 80 萬雇員進入強迫休假狀態，另外有 130 萬雇員進入無薪工作狀態，直到 2013 年 10 月 16 日撥款法案獲得通過為止。

1976 年至 2013 年美國曆次政府關門時長（圖表來源：Axios）

『新聞來源／華爾街見聞』