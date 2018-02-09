雅生活(03319-HK)低收23% 一手蝕710元

美股大瀉，觸發港股今日一開市就大跌。由雅居樂(03383-HK)分拆的物業管理服務供應商雅生活服務(03319-HK)今日上市，開報9元，最低見8.98元，最高見10元，收報9.46元，較招股價12.3元，低2.84元或23.1%，成交約1億股，成交額約9.9億元。不計手續費，每手250股虧損710元。

聯席主席兼執行董事黃奉潮出席上市儀式時就信心滿滿地指，股價波動是正常的市場現象，公司會繼續做好業務發展，並不擔心股價表現。

雅生活服務是雅居樂分拆上市的物業管理公司，目前公司有75%的管理面積來自雅居樂。黃奉潮指，公司於去年收購了綠地物業，並與綠地控股(600606-CN)開展戰略合作，綠地自今年起將每年向公司輸送至少1000萬平方米的管理面積，未來亦會逐步向第三方市場拓展及進行併購，並會積極將業務擴展至全球。首席執行官劉德明則補充，綠地會從兩大方面為公司提供幫助，除輸出管理面積外，同時也輸出增值服務等業務。

他又透露，會在適當的時機在A股尋求上市，目標成為第一家「A+H」上市的物管公司。

文：黃和美

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