美股又崩跌千點熊出沒？羅傑斯預警：提防生平所見最大熊市到來

美股道瓊指數再現千點崩跌，全球知名投資大師羅傑斯（Jim Rogers）發出預警，下一個熊市將是他生平所見最大熊市，跌勢將比以往更為慘烈。

近兩周來，全球股市市值已跌掉 5.2 兆美元，光是標普 500 指數在 2 周內就巳跌掉 2.49 億美元。

華爾街分析師將高點反轉下跌 10%-20％，視為修正期，而跌幅超過 20%，則視為進入熊市。

標普道瓊斯指數高級指數分析師 Howard Silverblatt 周四指出，美股正面臨凜冽的寒冬，從 1 月 26 日創下歷史新高後，標普 500 指數和道瓊指數跌幅均超過 10%，正式進入修正期，而標普指數歷經 2 周重挫後，今年以來的漲幅已被全數吞噬。

道瓊指數近 5 個交易日來的瘋狂走勢。

羅傑斯預期，股市的下一個熊市將比他經歷過的任何市場低迷期都要更加慘重，這是因為自金融危機以來，全球經濟積累了更多的債務，尤其是在美國。

羅傑斯先前經歷的嚴峻熊市，本世紀分別有金融風暴和網路泡沫，道瓊指數在 2007 年 10 月至 2009 年 3 月底跌幅超過 50％；在 2000 年到 2002 年時跌幅達 38%。

對於美股周四又崩跌千點，羅傑斯表示並不意外，並預期美股還將繼續下跌。

儘管羅傑斯並非意指美股立刻就會進入熊市，但預言當熊市再度來臨，將會是畢生經歷最糟的一次，因為債務無所不在，比以前要高得多。

羅傑斯預計，在美國聯準會提高借貸成本之前，股市都會感到惶恐不安。現在市場看來非常糟糕，可能會持續低迷，或許到了 3 月聯準會升息，市場將會有反彈的機會。

Kairos 投資管理投資長 Michele Gesualdi 先前也預期，目前正處於資本市場的轉折點，多空將顯著改變，並發出預警，「大熊市即將到來」。