未來數小時繼續就預算案投票 美政府關門時間短暫

美國現行的聯邦政府臨時撥款法案於當地時間 8 日午夜到期，由於國會未通過新的臨時撥款案，聯邦政府不得不在一個月內第二次「關門」。不過，由於國會將在未來數小時繼續就預算案繼續投票，若投票通過，此次「關門」狀態最短可能只持續幾個小時的時間。

美國國會參議院上月曾否決政府臨時撥款議案，導致聯邦政府停運 3 天。後美國總統川普簽署通過臨時撥款案，聯邦政府得以運行至 2 月 8 日。

2 月稍早，國會參議院共和、民主兩黨領袖達成協議，同意未來 2 年增加 3000 億美元開支，參院定於 8 日表決通過，再交眾議院表決。

然而，眾議院部分「茶黨」派共和黨議員及部分民主黨自由派議員均不滿方案。在此前的臨時法案到期的 8 日午夜前，未有新的臨時撥款法案通過，美國聯邦政府再度停擺。

據媒體報導，由於參議院難以克服障礙通過預算案，領導層選擇暫時休會，然後在當地時間 9 日淩晨復會並表決，一旦通過就會送交眾議院表決，過關後再交總統川普簽署生效。

外界普遍預料會過關，川普最快當地時間 9 日一早就會簽署，則此次美國聯邦政府的停擺狀態將只持續幾個小時的時間。

分析指出，美國政府「關門」，除了短期經濟衝擊，還會造成長期政治影響。從經濟上看，非核心行政部門停擺，造成聯邦雇員被迫無薪休假，一些公共服務被迫暫停，勢必干擾美國經濟。行政部門因為黨爭周而復始地陷入「關門」窘境，也是對美國政治信用的嚴重透支。

分析人士說，政府「關門」對兩黨都無好處，而若連續出現，勢必影響民眾對川普政府的評分。

美股在美東時間周三 (7 日) 反彈 567.02 點後，周四 (8 日) 又暴跌，道瓊工業平均指數收低 1032.89 點 4.15%， 至 23860.46。Nasdaq 指數收低 274.82 點或 3.90% 至 6777.16。S&P 500 指數收低 100.66 點或 3.75% 至 2581.00。費城半導體指數收低 53.84 點或 4.23% 至 1218.66。