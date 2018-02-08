台股盤後－節前賣股變現壓力湧 難過10700點反壓區 小跌23點

台股今 (8) 日因美股持續震盪，儘管亞股多收紅，但是距離農曆年前封關僅剩 3 個交易日，雖然早盤一度越過 10600 點，但是年前賣壓順勢湧現，包括台積電及鴻海等權值股均落到盤下，壓抑指數翻黑，尾盤又遇摜壓，終場下跌 23.02 點，以 10528.52 點作收，成交值 1194.73 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高震盪翻黑，光電及線上遊戲為主要下跌類股，終場下跌 1.26 點，以 143.11 點作收，成交值 336.96 億元。

台股類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是其他電子類股，跌幅達 1.2%，貿易百貨、半導體、通信網路、電器電纜、電子零組件、油電燃氣、生醫、化學生醫、化學、航運、電子通路、橡膠及食品等也均收黑。

至於上漲類股則有觀光、水泥、光電、汽車、玻陶、造紙、其他類、金融、建材營造、鋼鐵、紡纖、資訊服務、電腦設備、電機機械、塑膠等。

股王大立光今天持續成為台股多方力圖反攻的指標，全場力守在 3700 元之上，終場上漲近 2%，不過二線光學股則並未跟進，包括新鉅科、玉晶光、聯一光、揚明光、華晶科、亞光、光燿科等也均收黑。

至於台積電則是在季線上下震盪，也拖累神盾、智原、旺宏、創意、祥碩、欣銓、華邦電、杰立、綠能、環球晶、強茂等半導體類股下跌逾 4%。

鴻海集團則是僅有群創上漲，訊芯 - KY 則是亮燈跌停，京鼎、榮創、台揚、正達、乙盛 - KY、臻鼎 - KY、GIS-KY、廣宇、鴻準及鴻海跌幅均超過 1%。

金融股則是穩盤指標，包括金融雙雄富邦金及國泰金均收紅，也帶動玉山金、中信金、台新金、元大金、國票金等也均上漲。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股經過周一及周二的大跌後，目前指數在 10700 點成為近期反壓區，尤其當交易日距離封關日僅剩 3 個交易日，市場變現賣壓易增難減，成交值也不會擴大，預料指數將持續區間盤整。