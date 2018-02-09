NBA／厄文關鍵3分拯救綠衫軍塞爾提克40勝到手

NBA 塞爾提克今 (9) 日作客交手巫師，此役的關鍵人物非 Kyrie Irving 莫屬了，正規賽最後 10 秒 Irving 三罰全中將比賽拖進一度延長，並和 Jaylen Brown 聯手攻下 12 分，幫助綠衫軍以 110:104 逆轉勝，成為東區首支、聯盟第 3 支拿到 40 勝的球隊。

此役前半段巫師佔上風，易籃再戰後，塞爾提克成功防守反倒要回 5 分領先進入末節，綠衫軍一度領先 10 分，但巫師拉尾盤在剩下不到 1 分鐘反超，雙方形成拉鋸，最後 Irving 在巫師中鋒 Markieff Morris 身上買到犯規，以 98:98 進入加時賽。

第四節明顯氣勢轉移到塞爾提克身上，Irving 和 Brown2 人包辦綠衫軍最後 12 分，Brown 的關鍵上籃加三分球，幫助塞爾提克在延長賽中首度領先，最後 Irving 又再度挺身而出，2 罰全中奠定勝利。

塞爾提克此役 6 人得分上雙，多點開花，2 大贏球功臣 Irving 今天攻下全場最高 28 分，外帶 6 籃板 5 助攻，Brown 挹注 18 分 4 籃板。新援 Greg Monroe 也迎來首秀，替補上場 20 分鐘，全場 5 投 2 中貢獻 5 分 6 籃板。

塞爾提克今天拿到第 40 勝，也是自 2010-2011 賽季後，8 年來用最少場次 56 場比賽就拿下 40 勝的賽季。目前穩居東區第 1。

巫師以 Otto Porter Jr. 繳「雙十」27 分、11 籃板為最出色，Bradley Beal 貢獻 18 分 9 助攻居次， Marcin Gortat 同樣也有「雙十」演出 10 分 10 籃板。

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