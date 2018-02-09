NBA／失去KP首戰尼克慘遭暴龍咬噬

失去明星球員 Kristaps Porzingis 的尼克 9 日客場出戰暴龍，在頭號主力缺陣的狀況下面對全聯盟主場戰績最佳的暴龍下場當然是凶多吉少，暴龍發揮絕佳團隊戰力共有 7 人得分上雙，最終以 113：88 讓尼克慘吞 5 連敗。

尼克陣中的「獨角獸」Porzingis 是在前役面對公鹿時，於第二節一次灌籃後落地不慎造成左膝十字韌帶撕裂，本季提前報銷。

現年 22 歲的 Porzingis 本季可為尼克攻下 22.7 分、6.6 籃板以及 2.4 火鍋，於攻於守都是尼克要角，在 Porzingis 缺陣的情況下尼克另一內線大將 Enes Kanter 也高掛免戰牌，也讓暴龍此役禁區得分取得 50：38 優勢，從開局就未給予尼克任何贏球機會。

Michael Beasley 全場 13 投 7 中、為尼克攻下全場最高 21 分，但除了他之外尼克無人挺身而出，全隊命中率僅 39.8％，輸球並不意外。

反觀暴龍則是團隊攻勢流暢，雖然頭號雙星 DeMar DeRozan 和 Kyle Lowry 頻頻「打鐵」，2 人合計僅 21 投 4 中，但全隊仍有 7 人得分上雙，並投進 16 記三分球。

Jonas Valanciunas 攻下暴龍最高 18 分並抓下 10 籃板，Serge Ibaka 則是有 13 分進帳。

綿延不絕的火力支援是暴龍大勝關鍵，在 Pascal Siakam 全場 14 分、5 籃板、6 助攻的全能領軍下，暴龍板凳軍團一共有 5 人得分上雙、合力攻下 61 分遠勝尼克板凳群的 35 分。

輸球後尼克苦吞 5 連敗，暴龍則是拿下 4 連勝，主場 23 勝 4 敗的戰績依舊笑傲全聯盟第一。

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