馬雲呼籲跨境電商建全球統一免稅制度

2月9日上午，首屆世界海關跨境電商大會在北京召開，阿裡巴巴董事局主席馬雲在緻辭中呼籲，不要讓貿易保護主義的手，伸到跨境電商的領域。為跨境電商建立全球統一的免稅制度，鼓勵中小企業、年輕人和婦女，融入全球化和新技術的浪潮，鼓勵他們創造未來，就是鼓勵我們的未來。

馬雲說，現在中國幾乎平均每天産生1億個包裹，而未來將發展到每天10億個包裹，其中15%來自跨境電商。過去的貿易是集裝箱，未來是小件貨運。過去是B2C，未來的貿易是C2B。

“過去的全球貿易有幾家大公司把控，而未來的全球買、全球賣、全球郵、全球支付，”馬雲介紹，雙十一期間，很多國家的如拉脫維亞等海關按照中國的時差加班，如果加班适中災難，這種災難才剛剛開始，未來跨境電商會更加頻繁。

馬雲說，過去跨境電商産品通關是57個小時，現在已經降低到8小時，未來的貿易應該足夠簡單，能夠促進發展，便利是規則中的一部分，今天的大部分自由貿易區都是為大企業設計的，小企業該如何像大企業那樣通關，我們還需要更加普惠便利的通關政策。

我們認為貿易和旅行將成為世界經濟主要推動的力量，未來新技術和發展中國家、小企業和年輕人，全球化2.0讓世界更普惠，更健康和快樂，才是世界應該有的經濟，未來的跨境貿易不是一個國家的産品到另一個國家銷售，不是簡單的貨物往來，而是讓年輕人共享文化，了解彼此。

來源：新京報

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