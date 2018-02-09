〈台股暴跌〉鴻海股價創1年新低 市值一度跌破1.5兆元

台股今 (9) 日再因美股大跌逾 1000 點而重挫，人氣股鴻海 (2317-TW) 也受拖累一度摜跌到 86.1 元，創 1 年來低點，市值最低來到 1.49 兆元，跌破 1.5 兆元。

鴻海近期股價走勢雖不如股王大立光 (3008-TW) 逼近腰斬，但與去年高點 122.5 元相比，股價波段跌幅也近 30%，其中外資更是主要賣壓來源，光今年以來，外資就賣超 28 萬張。

鴻海董事長郭台銘日前也為股價抱屈，他表示，台灣股市過去十年來，有資訊不對稱的問題，而台灣小股東因為訊息不對稱，常常受到外資的影響，甚至鴻海公司基本面不錯，但是受到消息面影響，造成強外資，弱內資及小股東。郭台銘更為股東提振士氣，表示買股票就是要對公司長期有信心。

鴻海將在本周日 (2/11) 舉行尾牙嘉年華活動，往年郭台銘都會在尾牙時，透過對聯說明個人對景氣的看法，但今年在尾牙前夕突然遇到美股連續大跌，甚至一周內還出現 2 日跌點都超過 1000 點，郭台銘是否會在尾牙再次穩定股民信心，也將成市場關注焦點。

若投資人看好 c 後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：鴻海國泰 76 購 01(069877-TW)、鴻海永昌 76 購 02(070883-TW) 與鴻海國票 76 購 01(070206-TW)。