外資賣超第9高 鴻海遭砍5.2萬張第10高 三大法人賣超342億元

台股今 (6) 日受到美股又重挫 1175 點衝擊，外資程式交易啟動，加上國安基金按兵不動，引爆空方賣盤急殺，盤中包括季、半年及年線都一度跌破，終場大跌 542.25 點作收，創史上第 6 高，以 10404 點作收。三大法人也殺紅了眼，外資及陸資賣超 312.6 億元，創史上第 9 高，外資自營商賣超 0.53 億元，投信賣超 7.38 億元，自營商自行賣超 24 億元，自營商避險買超 1.3 億元，合計賣超 342.69 億元。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資重新加碼多單 2922 口，淨部位多單回升到 43071 口；投信加碼空單 2788 口，淨部位空單來到 38734 口；自營商更是大舉加碼空單 6395 口，淨部位空單激增到 7368 口，合計三大法人減碼多單 6261 口，淨部位轉為空單為 3031 口。

外資今天全力摜殺權值股，尤其是電金權值股，更是外資更是賣紅了眼，其中鴻海遭大砍 5.2 萬張，不僅是今天外資賣超首位，同時也創下外資單日賣超鴻海第 10 高的紀錄，台積電也遭外資大賣 3.9 萬張。反倒是股王大立光雖然一度跌停，但是外資卻趁機大撿便宜，買超了 542 張，創 2016 年 8 月以來新高。

至於金融股更是外資賣超的重災區，其中外資賣超前 10 名當中就有玉山金、中信金、第一金、開發金、永豐金、元大金等 6 檔，合庫金、兆豐金、華南金、新光金、富邦金等賣超也超過 10000 張，另外國泰金、台新金、國票金等也均遭賣超，全部金控股均遭外資賣超。

ETF 部分，外資則是連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 120766 張，第 2 名晶電群益 77 購 04，買超 10874 張，第 3 名中石化，買超 9842 張，第 4 名友達，買超 9168 張，第 5 名晶電群益 77 購 03，買超 9100 張。6 到 10 名依序為，晶電元大 78 購 04，買超 8000 張；旺宏，買超 7446 張；旺宏凱基 78 購 03，買超 7400 張；旺宏永豐 77 購 06，買超 7000 張；晶電元大 78 購 03，買超 6900 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 52187 張，第 2 名玉山金，賣超張數 43032 張，第 3 名台積電，賣超 39209 張，第 4 名中信金，賣超 37580 張，第 5 名群創，賣超 26374 張。6 到 10 名依序為，第一金，賣超 25698 張；中鋼，賣超 22838 張；開發金，賣超 22757 張；永豐金，賣超 20061 張；元大金，賣超 17985 張。

法人表示，外資今天依然是因為美股大跌，加上跌幅過大，也啟動了程式交易，整體來看，目前國際股市並沒有止穩的跡象，尤其從美股引發的跌勢，已經又從亞股又蔓延到歐股，如果今天晚上的美股不能出現較明顯的止跌，預料這波下修恐怕還要延續一陣子。