Q1淡季 台積電1月營收跌回797億元 近半年低點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收，達 797.4 億元，較去年 12 月下滑 11.2%，較去年同期成長 4.1%，是連續 3 個月向下滑落，也創下近 6 個月新低。

台積電第 1 季受到通訊裝置淡季影響，營收估較第 4 季下滑，以美元計算預估在 84-85 億美元，季減約 7.7-8.8%，以新台幣 29.6 元兌換 1 美元假設計算，營收約達 2486-2516 億元，較第 4 季減少約 1 成，反映淡季效應。

台積電第 1 季毛利率估 49.5-51.5%，中間數優於第 4 季，營益率估 38-40%，中間數估較第 4 季下滑。

台積電第 1 季營收雖較第 4 季修正，不過仍看好全年展望，董事長張忠謀預期，在人工智慧與虛擬貨幣相關需求推升，全年營收以美元預估可較去年成長 10-15%，較原先預期 5-10% 還好，年營收將輕鬆衝破兆元，上半年營收估可較去年同期增加 15%，下半年則是年增近 10%。

台積電今年四大平台中，高速運算、車用電子與物聯網營收都可維持成長，行動裝置出貨估較去年下滑，但是單價成長，因此營收估持平，表現較其他三個平台失色。

張忠謀也在上季法說時指出，今年整體半導體產業，受惠高速運算、虛擬貨幣等需求帶動，全產業產值今年可望成長 6-8%，半導體扣除記憶體市場，成長率約 5-7%，晶圓代工成長率約 9-10%，而台積電今年成長率，仍優於產業平均。

不過，台積電近期遭受空方摜殺，自 266 元歷史高點一路回檔修正，今日盤中最低跌到 228.5 元，波段跌幅達 14%，市值也蒸發了 9723 億元，逼近 1 兆元。