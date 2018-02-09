【大行報告】耀才證券：美股再度急挫 美國國債息率再升影響市況

耀才證券發表報告稱，美股再度急瀉，美國國債孳息率再升，10年期國債孳息率升穿2.8厘，接近星期初創下的4年高位，30年期債息亦升至3.1厘以上，打擊市場氣氛。道指及标普500指數由上月觸及的紀錄高位，至今已累計下挫逾10%。港股ADR跟随外圍股市下瀉，預料恒指今早將順勢跌破30000點心理關口，目前將會下試100天線的支持。美元走強，但國際油價下挫，「三桶油」ADR跌逾1%，美債息率抽升，加上人民币短期維持貶值勢頭，恒指短期後市仍難抱太大憧憬。

從技術走勢上，恒指昨日仍未能重越50天線之上，後市走勢仍屬偏淡，目前首個支持位已退至100天線。由于恒指已正式跌穿50天線，亦本周指數累積跌近10%，市況「牛轉熊」的形勢進一步明顯。故一旦100天線失守，意味指數甚至有可能下試250天線，即有可能跌破28000點水平。

滬指下穿半年線，但港資恢復凈流入，中小創普遍超跌反彈，上證50擊穿60日線，權重股回調乃風險偏好修復，基本面仍然向好，美股系統性風險對全球影響性目前難以評估，須高度警惕，目前持币輕倉為上策。

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