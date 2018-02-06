Q4全球平板出貨量 蘋果仍為龍頭 亞馬遜市占率擊退三星

美國市場研究公司 IDC 於 5 日公布報告指出，2017 年第 4 季全球平板出貨量為 4960 萬台，較去年同期 5380 萬台下滑 7.9%，出貨量龍頭為蘋果，而亞馬遜則是在折扣帶動下，銷售量超越三星，成為市占率第二高的公司。

傳統的平板 (slate tablet) 第 4 季出貨量為 4310 萬台，全年出貨量為 1.417 億台，而二合一型可拆卸式平板 (detachable tablet) 則是在第 4 季賣出 650 萬台，比去年同期高出 10.3%，但以全年漲幅來說只有 1.6%，部份原因為消費者在等待新產品發布，所以減緩購買現有機型的比例。

前 5 大平板出貨廠商

2017 年第 4 季全球前 5 大平板電腦出貨公司 (單位: 百萬)

蘋果在連續假日中，依然保持著銷售領先優勢，透過較低價位的 9.7 英寸 iPad 以及新推出的 iPad Pro 產品推動成長。2017 年第 4 季出貨量為 1320 萬台，較去年同期成長 0.6%。

較低單價的 iPad，推動消費者想升級手邊產品的動力，而 iPad Pro 則是主要觀察重心，它在商業和教育領域都有很大的銷售發展空間。

亞馬遜在連續假期中，提供了極吸引消費者的折扣，第 4 季賣出 770 萬台平板，較去年同期大漲 50.3%，因此擊退三星，站上市占率第 2 的位置。除了折扣奏效之外，亞馬遜在新型平板電腦中加入智慧語音助理 Alexa，以及拓展全球市場，亦幫助銷售。

三星的可拆卸式平板出貨量持續增加，但是在此產品增加的出貨量，不敵傳統平板出貨量的下滑，因此市占率滑落至第三名。

華為在日益增長的可拆卸式平板市場，並沒投入足夠的心力，因此成長有限，但該公司強大的品牌、積極的通路策略以及在平板電腦中加入網路連結，鞏固了其銷售地位。

聯想在傳統個人電腦上的實力，開始慢慢展現成效，該公司的可拆卸平板電腦銷售，在過去一年中有所成長，然而，聯想大部分的平板電腦銷售，仍然是由價格較低的傳統平板電腦組成。