高盛：iX需求減弱 蘋果營收可能低於預期 評級為「中立」

在蘋果 (AAPL-US) 的旗艦手機 IPhoneX 的市場需求表現不熱烈，高盛分析師認為蘋果 6 月份季度的財報，銷售數字將低於預期，因此將蘋果評級為「中立」，目標價格為每股 161 美元。

蘋果在 2 月 1 日時公佈 2018 年第 1 季財報，內容顯示去年 10 月至 12 月的 iPhone 銷量為 7730 萬部，低於分析師預期的 8000 萬部。同時公司預測 2018 年 1 月至 3 月的營收為 600 億至 620 億美元，亦低於分析師預期的 657 億美元。

高盛因此將蘋果評級為「中立」，分析師 Rod Hall 在報告中寫道：「在平衡了我們對於 iPhone 長期的營收增長的正面看法以及近期 iPhone X 需求不佳的數據後，我們認為 6 月份季度的 iPhone 營收將出現下滑，並且認為股價不太可能贏過大市，而修正的風險依然存在。」

蘋果股價日線走勢圖

Hall 預測，iPhone 使用者升級手機的比例，將從 2017 財年的 36％，在 2018 財年下滑至 35％，2019 財年進一步下滑至 33％。

他寫道：「在 6 月份以後，我們可看到盈利和股價改善的方向，但投資者將尋求更多的信心以及更確定性的預測，這可能到 FY19 才會實現。」

蘋果沒有立即回應《CNBC》的評論請求。