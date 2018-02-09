統計局：1月份居民消費價格同比上漲1.5%

2月9日從國家統計局獲悉，2018年1月份，全國居民消費價格同比上漲1.5%。其中，城市上漲1.5%，農村上漲1.5%;食品價格下降0.5%，非食品價格上漲2.0%;消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲2.3%。

1月份，全國居民消費價格環比上漲0.6%。其中，城市上漲0.6%，農村上漲0.6%;食品價格上漲2.2%，非食品價格上漲0.2%;消費品價格上漲0.8%，服務價格上漲0.3%。

各類商品及服務價格同比變動情況方面，食品煙酒價格同比上漲0.2%，影響居民消費價格指數(CPI)上漲約0.05個百分點。其中，蛋類價格上漲14.2%，影響CPI上漲約0.08個百分點;鮮果價格上漲6.4%，影響CPI上漲約0.11個百分點;水産品價格上漲2.4%，影響CPI上漲約0.04個百分點;糧食價格上漲1.2%，影響CPI上漲約0.02個百分點;畜肉類價格下降5.9%，影響CPI下降約0.28個百分點(豬肉價格下降10.6%，影響CPI下降約0.30個百分點);鮮菜價格下降5.8%，影響CPI下降約0.16個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，醫療保健、居住、生活用品及服務價格分别上漲6.2%、2.7%和1.5%，衣着、其他用品和服務價格分别上漲1.4%和1.2%，教育文化和娛樂、交通和通信價格分别上漲0.9%和0.2%。

各類商品及服務價格環比變動情況方面，食品煙酒價格環比上漲1.5%，影響CPI上漲約0.45個百分點。其中，鮮菜價格上漲9.5%，影響CPI上漲約0.23個百分點;鮮果價格上漲5.7%，影響CPI上漲約0.10個百分點;水産品價格上漲2.8%，影響CPI上漲約0.05個百分點;畜肉類價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.03個百分點(豬肉價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.02個百分點)。

其他七大類價格環比六漲一降。其中，其他用品和服務、教育文化和娛樂、交通和通信價格分别上漲0.8%、0.5%和0.4%，生活用品及服務、醫療保健、居住價格分别上漲0.3%、0.2%和0.1%;衣着價格下降0.3%。

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