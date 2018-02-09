【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四大跌。道瓊斯指數下跌 4.1% 至 23,860 點；標準普爾指數下跌 3.8% 至 2,581 點；納斯達克指數下跌 3.9% 至 6,777 點。

油價週四下跌，因伊朗宣佈計劃增產。紐約 3 月期油下跌 1.0% 至每桶 61.15 美元。金價上升，紐約 4 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,319.0 美元。

香港和內地股市週四個別發展。永利澳門（1128.HK）主席 Stephen A. Wynn 辭任，公司復牌後股價上升 8.0%，帶動博彩股跑贏大市；數據顯示全國 1 月廣義乘用車銷量按年增加 6%，汽車製造股反彈；造紙股受壓。個股方面，煜榮集團（1536.HK）控股權易手，股價上升 6.6%。恒生指數上升 0.4% 至 30,451 點，國企指數下跌 0.4% 至 12,380 點，香港股市成交金額減少 31.7% 至 1,492 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 3,262 點，滬深兩市成交金額減少 21.3% 至 4,090 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 合興集團（47.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將按年增長不少於 30% 至不少於 1.6 億港元，主要因營運效率提高，營改增和人民幣升值的正面影響。其中上半年股東應佔溢利按年上升 117.8% 至 8,629 萬港元，下半年業績或僅同比持平或輕微倒退。現價相當於不高於 11.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 綠景中國（95.HK）宣佈以每股 2.938 港元（較最後收盤價折讓 9.9%）配售 8,000 萬股（相當於現有股本 1.7%），淨集資額 2.3 億港元，將用作一般企業用途及為新物業項目撥資。公司股份將於今天復牌。

◇ 龍湖地產（960.HK）發佈 1 月合同銷售金額、合同銷售建築面積及均價分別為 160 億元人民幣、116 萬平方米及每平方米 13,870 元人民幣，同比分別上升 33.1%、上升 33.7% 及減少 0.5%。1 月合約銷售增速優於 2017 年 12 月（-1.3%）但遜於 2017 年全年（77.1%）。

◇ 華虹半導體（1347.HK）公佈 2017 年業績，銷售收入 8.1 億美元，同比增長 12.0%，受惠於毛利率同比上升 2.6 個百分點至 33.1%，毛利按年升 21.3% 至 2.7 億美元，因其他收益大幅下降，股東應佔溢利錄得 1.5 億美元，按年增加 12.8%。其中第四季度銷售收入 2.2 億美元，按年上升 11.8%，毛利率同比提高 2.7 個百分點至 33.7%，股東應佔溢利 4,150 萬美元，同比增加 8.7%。現價相當於 12.8 倍 2017 年市盈率。公司預計 2018 年第一季收入按年上升 14%-15%，毛利率約為 30%。

◇ 安捷利（1639.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將錄得按年非常重大的增長（上半年扭虧為盈），主要受惠於公司整體銷售額實現了顯著增長。

◇ 惠生工程（2236.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年收益及股東應佔溢利將同比錄得較大幅度的增加（上半年分別按年增長 54.7% 及 98.1%），主要受惠於項目陸續進入主要施工階段並進展順利導致所確認收入增加所致。

◇ 亞美能源（2686.HK）公佈 2017 年營運進展，全年總產量超過計劃高達 6.3 億立方米天然氣，同比增長 16.5%，其中潘莊區塊年產量按年增 12.6%，馬必區塊年產量按年增 65.7%；第四季總產量 1.7 億立方米，同比增長 18.3%。第四季潘莊區塊平均銷售價格按年上升 22.2%，該價格將確保直到冬季末仍將維持不變，加上管道運輸費下週了 22%，公司預計未來將會有更大的利潤空間。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)