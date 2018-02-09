統計局：1月份PPI同比上漲4.3%

2月9日從國家統計局獲悉，2018年1月份，全國工業生産者出廠價格（PPI）同比上漲4.3%，環比上漲0.3%。工業生産者購進價格同比上漲5.2%，環比上漲0.5%。

工業生産者價格同比變動情況方面，工業生産者出廠價格中，生産資料價格同比上漲5.7%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約4.25個百分點。其中，采掘工業價格上漲6.8%，原材料工業價格上漲7.3%，加工工業價格上漲4.9%。生活資料價格同比上漲0.3%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.09個百分點。其中，食品價格持平，衣着價格上漲0.8%，一般日用品價格上漲1.4%，耐用消費品價格下降0.3%。

工業生産者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲12.3%，有色金屬材料及電線類價格上漲10.5%，黑色金屬材料類價格上漲9.0%，燃料動力類價格上漲6.2%。

工業生産者價格環比變動情況方面，工業生産者出廠價格中，生産資料價格環比上漲0.3%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.26個百分點。其中，采掘工業價格上漲1.3%，原材料工業價格上漲0.9%，加工工業價格持平。生活資料價格環比上漲0.1%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.02個百分點。其中，食品和耐用消費品價格均持平，衣着價格上漲0.2%，一般日用品價格上漲0.1%。

工業生産者購進價格中，建築材料及非金屬類價格環比上漲1.4%，燃料動力類價格上漲1.3%，黑色金屬材料類價格上漲0.7%，有色金屬材料及電線類價格上漲0.5%。

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