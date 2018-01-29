以太幣、區塊鏈崛起的挖礦熱潮 輝達建議零售商實施「限購政策」

國際電子商情整理了騰訊科技、新智元、光電新聞網報導，外媒稱，由於近期數位貨幣價格大漲導致大量全球各地湧現出大量「礦工」，由此而來的則是全球 GPU 供應出現了前所未有的短缺情況。對此，全球領先的 GPU 製造廠商輝達 (NVDA-US) 開始要求零售商實施限購政策，以盡可能避免 GPU 出現價格劇烈波動以及供不應求的局面。

輝達股價

輝達限購 2-3 張

消息稱，目前德國境內的大多數輝達經銷商都在過去一個月實施了更為嚴格的限購政策，將每個消費者的購買 Geforce 品牌 GPU 的數量限制在了 2-3 塊。輝達 希望通過此舉限制大量購買 GPU 的礦工，並讓自己的 GPU 可以接觸到更多真正的遊戲用戶。

輝達 發言人鮑里斯（Boris Bohles）在接受德國媒體採訪時強調，英偉達零售商應該優先考慮將顯卡賣給普通遊戲玩家。 「對於 輝達 來說，玩家是第一位的，所有與我們 GeForce 產線相關的銷售活動都應該針對這部分主要受眾。」

鮑里斯表示，「為了確保 GeForce 遊戲玩家能在目前的情況下繼續保證正常的 GeForce 顯卡購買通道，我們建議我們的合作夥伴按照慣例作出適當安排，以滿足遊戲玩家的需求。但我們同時也強調，這只是個建議，作為顯卡製造商的 輝達 決不會干涉零售商的獨立經營活動。」

至於 輝達 的這一限購政策能否湊效，國外媒體似乎也並不看好。因為對於零售商來說，他們不可能對消費者具備篩選能力，而且買家究竟是普通玩家還是礦工也實在難以辨別，所以根本的解決方案還是需要 輝達 應從產能上發力。

前所未有的全球性顯卡短缺

過去幾周，國外幣圈哀聲一片：好的顯卡幾乎不可能以合適的價格找到，而且顯卡短缺似乎不會很快結束。 GPU 的短缺始於 2017 年 12 月份，當時比特幣的飆漲重新激起人們對加密貨幣挖掘的興趣，這是一種生成數位的過程，可以在區塊鏈中獲得新的區塊，從而賺取數位貨幣。為了挖掘加密貨幣，你需要一個強大的礦機，因此礦工們瘋狂購買盡可能多的 GPU。

最近幾周，國外幾乎所有主要零售商的高端 GPU 都已經斷貨，挖礦顯卡價格一路飆升。通常零售價為 550 美元的 GTX 1080 在第三方市場上的價格已經超過 1000 美元。根據 PC Part Picker 的數據，2017 年春季時 AMD Radeon RX 570 的價格大概是 200 美元左右， RX 580 的平均價格差不多是 250 美元。但是到 2017 年 7 月左右，價格開始上漲，這兩款卡都漲價到 350 美元以上。2017 年 9 月之後價格有所下降，但最近幾周價格飆升更加極端：RX 580 卡現在平均超過 400 美元。

據報導，華碩 (2357-TW) 將對旗下的顯卡進行漲價，其中 GTX 1050 Ti 漲價 100 元台幣，GTX1060 漲價 200 元 台幣 。

華碩已定好漲價時間和幅度，從 2018 年 1 月開始，相對於 2017 年 12 月份漲價幅度為：NVIDIA 全線漲價 30-200 元 台幣 ，AMD (AMD-US) 顯卡全線漲價 30-500 元 台幣 。有報導稱，如今在美國市場，NVIDIA 的 Pascal 架構顯卡和 AMD 的 Vega 價格已經賣得非常離譜。

當然，大多數 GPU 都是通過零售商銷售的，而不是 NVIDIA 的官方商店，美國的百思買商店貨架可以一目了然：顯卡嚴重短缺。「電腦零件價格往往有高峰和低谷，現在 RAM 的價格就很昂貴，但我們從來沒有見過這種持續、廣泛的短缺。」arstechnica 網站上周五發表的報導稱，GPU 出現了前所未有的短缺。

不僅沒有高端顯卡可供購買，而且製造商已經通知客戶顯卡的退貨政策正在暫停。

在中國京東 (JD-US) 平台上，京東自營的輝達顯卡只能預約，信威電器海外專營店已經標上了 「 少量到貨，先到先得 」 字樣。而 nowinstock 的實時 gtx1080 庫存數據顯示，幾乎所有平台都斷貨了。

造成顯卡短缺的罪魁禍首，是由於高端顯卡是挖掘以太幣和其他非比特幣的加密貨幣的最佳方式， 隨著最近幾周區塊鏈概念火熱， 投身以太坊、比特幣等加密貨幣挖掘熱潮的礦工湧入，這些加密貨幣的價格上漲到了前所未有的高度，一張強大的顯卡每天可以在加密貨幣挖到幾美元。因此，越來越多的又於愛好者礦工開始爭搶顯卡，造成其他非幣圈的人顯卡短缺、價格高昂。