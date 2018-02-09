美股狂跌不止 分析師警告「大熊市」即將襲來

拋售潮捲土重來，當地時間周四 (8 日) 美股開盤後走勢急轉直下，3 大主要股指跌幅迅速擴大至逾 2%，道瓊工業平均指數收盤狂跌 1033 點，為過去 5 天來，第 3 次大跌逾 500 點，恐慌指數急漲。市場人士警告，近日的暴跌為市場轉捩點，「大熊市」即將到來，大跌噩夢遠未結束！

美股周四開盤小幅上漲後，道瓊斯工業平均指數急劇下跌 650 點。S&P 500 指數在開盤走高後迅速重挫逾 2.4%，金融類股表現最差。該指數也跌破了 100 日移動平均線與 2600 點二大關卡。NASDAQ 綜合指數則大跌超 2.7%。

VIX 恐慌指數攀升至 30 上方。

VIX 指數 30 分鐘走勢圖。(圖：Zerohedge，FX168 財經網)

指標 10 年期美國國債殖利率升至 2.88%，隨後回落至 2.82%，維持在多年高位附近。

美 10 年期公債殖利率

FX168 財經網援引交易員指出，殖利率上升和使用槓桿的隱蔽波動基金的大幅波動，是市場近期回檔和波動率飆升的原因。

但 Cresset 財富顧問公司首席投資官 Jack Ablin 將暴跌描述為「僅僅是技術上的調整」。他說：「市場估值昂貴，需要糾正。與此同時，信貸狀況依然強勁，因為可供借貸、支出和投資的資金非常充足。相信未來幾周的任何回檔都是一個更好的買入機會，而不是一個賣出的理由。」

Kairos Investment Management 首席投資官 Michele Gesualdi 週三 (7 日) 告訴 CNBC 說：「真正的問題是，我們正處於資本市場的轉捩點… 因 7 月份緊縮貨幣政策將發生重大改變」。

他認為，儘管量化寬鬆 (QE) 和資產價格上漲之間的關係「非常強勁」，但在夏季預計將實施量化寬鬆政策可能會引發市場的波動。

儘管最近的市場拋售被描述為「道路上的第一次碰撞」，但 Gesualdi 警告：「大熊市」即將到來。

事實上，Piper Jaffray 首席市場技術 Craig Johnson 早在 2012 年就預見到了此輪牛市，他於 1 月 11 日向 Market Watch 表示，標準普爾 500 指數可能會下挫 20%，這主要是因為 10 年期美國國債殖利率的上升預示著長達 35 年的債券牛市已經完結。

道指和 S&P 500 指數自 1 月 26 日峰值 (在週二的反彈之前) 已大跌 8%，但 Johnson 警告：「最壞的情況還沒有到來」。

S&P 500 走勢

據 Johnson 估計，股市還要下跌 11% 或 12%。這意味著從周二 (6 日) 盤收盤水平來算，S&P 500 指數將跌至 2400 點，道瓊工業指數回落至約 22000 點。

美東時間周四 (8 日) 收盤，道瓊工業平均指數收低 1032.89 點或 4.15% 至 23860.46。Nasdaq 指數收低 274.82 點或 3.90% 至 6777.16。S&P 500 指數收低 100.66 點或 3.75% 至 2581.00。費城半導體指數收低 53.84 點或 4.23% 至 1218.66。