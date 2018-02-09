升息恐慌重現 股市進入盤整 各市場情況摘要

本週稍早的市場恐懼心理週四再現，投資者擔心 Fed 升息會拖累經濟成長，美股重挫正式進入盤整。

美股交易最後一小時，投資人加速拋售，S&P 500 指數暴跌 2600 點，道指未能守住 24000 點，雙雙朝著 200 日平均價格邁進，技術分析師認為 200 日均線的水準是地板。

最終，S&P 500 收挫 3.8%，已較 1 月 26 日記錄高點下挫 10%，符合修正定義，不僅全部吐回今年開年以來所有漲幅，也收在 2 個月低點，並將創下金融危機以來最糟糕的一週。道指短短 4 年內兩度挫逾 1000 點。

公債市場再次出現壓力，再一次拍賣疲弱，為債市熊市添柴火，10 年期公債殖利率上升至 4 年來高點，股市將債市訊息轉看成升息前哨，認為這恐挫傷企業獲利和大眾消費能力。

S&P 500 從高點下挫 10%，即符合盤整定義

對這個超過一年還未自任何高點下跌 3% 以上的市場來說，本週的走勢夠讓市場人心惶惶，就算是最大市場多頭也一樣。逢低布局的習慣現在成了疑問，因為越來越多投機者迫在眉睫地拋售持股。

Voya 投資管理公司投資長 Doug Cote 表示，「有些大資金玩家一直都在利用低利率，他們必須退出這些交易了，現在他們可能處於恐慌狀態。」

相較於股市加劇拋售的情形，避險資產的吸引力增加。黃金期貨止跌轉漲，日元走強。

波動性蔓延了所有資產，Cboe 恐慌指數 VIX 已較一週前翻升一倍，10 年期公債殖利率在 4 年高位附近波動，日元自股市動盪中浮現避險吸引力，衡量貨幣波動性的指標上衝至近 1 年來高點，人民幣大跌、英鎊上升加劇動盪。歐股也未能倖免，Euro Stoxx 50 波動性指數上飆到 2016 年 6 月以來最高點。

本週還有那些預定的大事？

1. 財報季持續中

2. 俄羅斯央行預定周五維持利率決議，多數經濟學家則預期降息。

各市場主要走勢

股市

S&P 500 週四指數收跌 3.8%

道瓊工業平均指數下跌 4.1%

Nasdaq 100 指數下跌 4.2%

泛歐道瓊 Stoxx Europe 600 指數下跌 1.6%

英國 FTSE 100 指數下跌 1.5%

MSCI 新興市場指數下跌 1.2%

貨幣

彭博美元現貨指數上升 0.1%

歐元下跌 0.2% 至 1.2244 美元

英鎊上升 0.2% 至 1.3905 美元，一週來首次上漲。

日元上漲 0.4% 至 1 美元兌 108.85 日元。

債券

美國 10 年期公債殖利率下跌不到一個基點至 2.83%。

德國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 0.76%。

英國 10 年期公債殖利率上升 7 個基點至 1.617%，為 5 週來最大升幅。

商品

WTI 原油下跌 2.2% 至每桶 60.41 美元。

黃金下跌不到 0.05% 至每盎司 1317.19 美元。

銅礦下跌 0.5% 至每公噸 6845 美元。

彭博商品指數下跌 0.2%。