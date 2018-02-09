鉅亨市場快訊》看法分歧，美股將跌至何方？

訊息快遞：

30 年期美國公債殖利率繼續挑戰近期新高，再度引發美股賣壓，道瓊工業指數與標普 500 指數週四分別下跌 4.2% 與 3.8%，道指與標普 500 皆自 1 月 16 日創下的歷史新高回落 10%，美股跌勢是剛開始還是近尾聲？

鉅亨觀點：

1. 股價變化來源: 獲利、股利及本益比

基本面與心理面為股價變化的兩大原因，而基本面又可分拆成獲利變化與股利率變化，心理面則可用本益比的起伏來衡量。近一年美股上漲 23.9%（美股皆指標普 500 指數），同期間本益比上漲了 10.7%，剩下的 13.2% 才是獲利及股利率的貢獻，而對於本益比過高且不合理的擔憂，也成為此波美股下跌的主因。

2. 美國企業獲利佳，股利率可望升高

截至 2 月 8 日，預估未來 12 個月美股盈餘年增率為 21.2%，近 1 個月及 3 個月美股盈餘年增率也分別上調 2.6% 及 5.2%，未來企業獲利預估非常樂觀。除了獲利樂觀外，目前美股股利率為 1.8%，低於過去 5 年平均的 2%。考量美國企業手中握有大量現金（標普 500 企業現金及約當現金總額為 1.9 兆美元），及公債殖利率升高所帶來的資金競爭壓力，企業配發的股利率也可望調升。

3. 本益比修正近尾聲，股市潛在跌幅有限

與 1 月相比，美股本益比已經降低 8.6% 至 21 倍。如下圖，美股本益比多於過去 12 個月平均加減 2 個標準差間波動，當投資人情緒樂觀時，本益比往往沿著 2 個標準差的上緣緩步升高。但在經濟及企業獲利沒問題，投資人情緒卻轉趨保守時，本益比往往回調至過去 12 個月均值及 2 個標準差下緣後，便能觸底回升。目前美股本益比已低於過去 12 個月平均，離負 1 個標準差及負 2 個標準差，分別剩下 1% 及 8.2% 的下跌空間，美股估值修正空間有限。

美股本益比波動範圍

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1987-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資策略: 美股獲利樂觀，拉回是佈局良機

此波美股拉回原因為股市估值過高，並非基本面的企業獲利或股利率遭下修，隨著估值修正接近尾聲，企業獲利仍是股市上漲的最大推手。加上去年以來美元的顯著貶勢，投資人可趁美元便宜及美股修正的機會，佈局美國股票型或多元資產類基金等美元計價資產。

鉅亨精選基金

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