美債遭拋售之際 老牌「困難戶」希臘債券很賣座

摘要：周四希臘政府公開發售 7 年期公債，規模 30 億歐元，已被雙倍認購。發行 7 年期債券顯示了希臘政府在今年 8 月國際救助項目結束之前，重返財政自主，擺脫援助的決心，也是為以後發行更多債券的一次試水。

美債牛市不在，市場盼望已久的希臘 7 年期公債周四開始發售，這是希臘在金融危機後首次發行 7 年期公債。

希臘政府這次發行的 7 年期公債，目標籌款 30 億歐元（約 37 億美元）。這些 7 年期公債兩天前就計劃發售，但是由於市場波動性過大而被推遲。目前這批希臘 7 年期公債已被雙倍認購，殖利率較起初的 3.75% 降低了 25 個基點，至 3.5%。這批債券評級為 B/B-。

今年 8 月，希臘的第三次國際救助項目即將結束，在此時發行 7 年期債券顯示了希臘政府重返財政自主，擺脫援助的決心，也是為以後發行更多債券的一次試水。據彭博社報導，希臘政府計劃在 8 月之前，籌集 200 億美元的資金，其中一半來自市場，另外一半來自歐洲穩定機制救助資金。希臘政府將在未來幾個月內發行 3 年期和 10 年期公債。

金融部落格 ZeroHedge 認為，希臘債券一直提供最可觀的殖利率，而背後又有手握其數百億債券的歐盟撐腰，投資者回到希臘債市來分一杯羹是遲早的事。

近期希臘債市好消息頻傳。去年 7 月，希臘政府在三年後重返債市，發行了規模為 30 億歐元的 5 年期公債，利率為 4.625%。今年 1 月標普兩年來首次上調希臘評級，由 B - 上調至 B，並聲明未來評級還可能上調。華爾街見聞此前文章提到，近一年來投資者需求明顯推升希臘公債價格，壓低公債殖利率。去年 2 月希臘 10 年期公債殖利率一度高達 7.84%，目前回落到 3.8% 左右。

周四美股震盪持續，美國 10 年期公債殖利率繼續上揚，至 2.86%，近四年新高。金融部落格 ZeroHege 分析，目前希臘 10 年期債券殖利率為 3.786%，只高出美國 10 年期公債殖利率 90 個基點。如果按照這個趨勢，未來幾個月有可能看到這兩條曲線的交叉。

如果股市動盪持續，美債殖利率還會持續走高。另外，美國參議院周三宣布了新的預算協議，暫時緩解了政府關門的危機，但也意味著會有更多財政赤字和國庫供應。隨著聯準會退出買債的博弈，美債需要尋找其他邊緣買家，從而會進一步推升殖利率。

『新聞來源／華爾街見聞』