顧立雄提買基金列儲蓄扣除額財長：投資與所得不可混談

針對金管會主委顧立雄日前建議長期投資台股基金可減稅，並納入綜所稅個人儲蓄投資扣除額 27 萬元之內，對此，財政部長許虞哲 8 日在新春記者會上強調，一個是投資金額，一個是所得，兩個是完全不同的東西，不可混為一談，而且目前股利新制也已較其他國家優惠。

台股持續站穩萬點之上，台股基金規模未同步大躍進，投信投顧公會力推「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）案，爭取每人每年新增 2.4 萬元特別扣除額。為活絡台股，金管會主委顧立雄日前也表示，已向財長許虞哲表達，應在每人每年 27 萬元利息扣除額中，考慮增加長期投資台股基金的免稅額。

不過，財政部長許虞哲 8 日表示，目前股利新制中對於中低股利部分，雖然要併入綜合所得總額，但有扣抵率 8.5%，上限 8 萬元，假設只有股利，94 萬元以下都可免稅，而且還可退稅，比那還有利。

賦稅署長李慶華也補充說明，目前股利所得課稅新制已較世界各國相對優惠，中低股利所得只要在 94 萬元以下幾乎可以不用納稅，加上還享有儲蓄投資特別扣除額 27 萬元免稅、證券交易所得免稅，這兩項已較目前實施 ISA 的國家，像是英國、日本、南韓及加拿大優惠，他們免費範圍是利息所得、資本利得、股利所得，但我國利息所得及資本利得是免稅，股利所得又採用新制，我國提供的優惠已相較其他國家高。

至於 TISA 主張投資金額可列為儲蓄投資扣除額，李慶華強調，一個是所得性質，一個是投資性質，兩者是不可混為一談。

許虞哲也強調，在顧立雄尚未接金管會主委時，財政部就曾與金管會溝通過，但股利新制定案後情況不同，而且一個是投資金額，一個是所得，兩個是完全不同的東西，加上稅制中資本利得本來就免稅，利息所得也有 27 萬元扣除額，也幾乎是免稅，而且租稅減免及優惠不能侵害及對制度造成破壞。

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