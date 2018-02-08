中國1月進口增速遠超預期 貿易順差明顯收窄

路透北京2月8日 - 中國海關總署周四公布，以美元計價1月出口同比增長11.1%，進口同比增長36.9%，路透調查預估中值分別為增長9.6%和9.8%。

海關數據顯示，1月貿易順差為203.4億美元，路透預估中值為順差541億美元。另外，1月外貿出口先導指數為41.6，較上月回升0.5。

以人民幣計價，1月出口1.32萬億元，增長6%；進口1.19萬億元，增長30.2%；貿易順差1,358億元，收窄59.7%。

招商證券宏觀團隊就此發出報告，指1月出口強勁真實性高，進口主要受春節因素擾動。1月出口同比增速為11.1%，人民幣同比為6.9%，好於預期和上月增速。春節因素方面，2017年相對今年來說，應存在1月高基數、2月低基數、2月較1月環比降幅較大的情況，在此背景下，本月出口增速好於預期較為真實，也與經濟基本面強勁相符，其他經濟數據和工業類大宗商品價格的強勁也支持全球需求強勁的判斷。

1月進口同比大增36.9%，人民幣值同比增速為30.2%，大幅好於預期，亦與進口PMI的下降分化，可能與每年春節時間不同帶來的擾動有關：今年春節假期始於2月15日，2017年春節始於1月28日，1、2月進口基本持平，而對比春節同樣在2月中下旬的年份2015年(2月18日)，2月進口環比較1月下降23%，顯示進口會相對集中於1月，這樣的規律適用於今年，則將顯著推高1月增速和壓低2月增速。

此外，近期金屬和工業原料等大宗商品價格強勁，價格同比對原材料進口增速也構成一定支撐。綜上，本月進口很難作為判斷內需的好依據，1-2月數據綜合來看更有參考價值。

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